13:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Россияне набрали рекордное за всю историю количество микрозаймов
Россияне оформили почти два миллиона микрозаймов в декабре прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
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В последний месяц года россияне набрали займов больше на 3,1 процента, чем в ноябре. Такое количество оказалось рекордным за всю историю. В среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа. Средний размер ссуды вырос за месяц на пять процентов (до 14,5 тысячи рублей), что также стало рекордом. В результате объем выданных займов увеличился на 8,1 процента (до 28,7 миллиарда рублей).
При сохранении текущих макроэкономических условий, показатель будет расти в течение 2021 года, уверены аналитики.
Ранее стало известно, что количество выданных в России займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в ноябре 2020 года выросло на 13,1 процента в годовом выражении. В ноябре россияне получили 1,72 миллиона единиц микрозаймов. Лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край.