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15:22 (мск), источник: Фонтанка

Серебро за день выросло на 10%. Спекулянты массово инвестировали в металл

Стоимость фьючерсов на серебро 1 февраля выросла на 10% и достигла $ 30 за унцию. Заявки на покупку драгметалла существенно превосходят заявки на продажу, сообщает Bloomberg 1 февраля.

ЦБ: $ 75.5053   -0.75 € 91.5426   -0.75 ММВБ: $ 75.6950   -0.06 € 91.4725   -0.45
Источник: Reuters

Ряд пользователей социальной сети Reddit стали массово скупать серебро, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены, пишут эксперты Financial Times. Ранее трейдеры с Reddit прославились скоординированной скупкой акций некоторых компаний, что вызвало искусственный дефицит на рынке и колоссальный рост стоимости бумаг.

Цены на серебро, несмотря на резкий рост, все же на 38% меньше исторического рекорда. По данным Investing.com, серебро достигало максимальной стоимости 10 лет назад, в апреле 2011 года. Тогда его цена взлетела до $ 48,5 за унцию.

А вот золото смогло обновить рекорд в 2020 году. Акции главного благородного металла 27 июля достигли $ 1 911 за унцию. В предыдущий раз цена золота превышала $ 1 910 в сентябре 2011 года. По состоянию на 14:00 фьючерс золота стоит $ 1 862 за унцию.

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