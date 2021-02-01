Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 февраляМировая премьера первого киномюзикла, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, гибель экипажа шаттла «Колумбия» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
22Быт советских студентов
15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал защитить интересы непрофессиональных инвесторов

Президент России Владимир Путин призвал защитить интересы неопытных инвесторов, которые вкладываются в рынок ценных бумаг. Глава государства потребовал не допустить повторения истории с обманутыми дольщиками.

ЦБ: $ 75.5053   -0.75 € 91.5426   -0.75 ММВБ: $ 75.6950   -0.06 € 91.4725   -0.45
Источник: AP 2020

«Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений — в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады… Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только “второго издания” обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание», — сказал Путин на совещании по ситуации в банковской сфере (цитата по «РИА Новости»).

Новость
Пользователи Reddit устроили панику на рынке

Также, по словам Владимира Путина, банковский сектор за последние годы стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. При этом, по мнению президента, в процессе трансформации банковского сектора возникают не только новые возможности, но и дополнительные риски. «И чтобы предотвратить и снизить эти риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и Центрального банка: нужно, безусловно, держать эти вопросы на постоянном контроле и при этом учитывать, какие изменения происходят в мире, куда идет глобальная экономика», — заявил он.

Ранее ЦБ разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования. Минфин запрет поддержал.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков: с хулиганами и провокаторами не может быть диалога
Депутат Госдумы взял рекордную взятку в истории России
Медведев оценил возможность отключения России от интернета
В Москве простились с Василием Лановым
Мусульмане России просят раскрыть состав вакцин от коронавируса
В Кремле оценили прошедшие несанкционированные акции
Су-24 пролетел рядом с эсминцем «Дональд Кук» (видео)
В Мьянме произошел военный переворот
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Hi-Tech
Посмотрите, как выглядят 16 самых загадочных мест на Земле (фото) Удивительные локации, созданные природой
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Тема про митинги, но давайте мирно) 1060
Ну что, не ждали? Картинки 793
Злые люди... 582
Учитель показала на классном часе фото трупов 525
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Отец, бросивший семью, вернулся через 20 лет: что ответил взрослый сын
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь