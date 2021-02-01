На фондовом рынке нет братишек: зачем инвесторы с Reddit взялись за серебро

На прошлой неделе розничные инвесторы из сообщества WallStreetBets на Reddit двинули акции сети магазинов видеоигр GameStop. Всего за неделю котировки компании выросли на 700%, а хедж-фонды, которые ставили на падение, потеряли более $5 млрд — именно с этими хедж-фондами и решили сразиться розничные инвесторы.
Фонд Melvin Capital потерял 53% стоимости своих активов, пишет сегодня FT, с начала года она снизилась на $4,5 млрд, до $8 млрд. Именно этот фонд раскрыл информацию о том, что держит короткие позиции в акциях GameStop, после чего на него ополчились розничные инвесторы с Reddit. На прошлой неделе Melvin Capital вынужден был закрыть свою короткую позицию с убытком. Ему потребовались вливания на $2,75 млрд от компаний Point72 Asset Management и Citadel.
Это событие открыло общественную дискуссию о роли розничных инвесторов в рыночных движениях.
Директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф Инвестиции» Дмитрий Панченко в разговоре с Forbes назвал случившееся «черным лебедем» и отметил, что «на рынке появилась новая диспропорция: группы объединившихся инвесторов научились серьезно двигать котировки».
Что было дальше
Вдохновленные успехом с GameStop азиатские инвесторы создали группу на Reddit под названием Bursabets — по имени малайзийской фондовой биржи. В сообществе 8000 участников, что ничтожно мало по сравнению с 6 млн участников сообщества WallStreetBets. Азиатские участники сообщества выбрали своей целью акции компании Top Glove. Сообщество появилось в четверг, а в пятницу бумаги компании-жертвы выросли на 9%. Общий объем коротких позиций в бумагах этой компании в среду был максимальным среди всех малайзийских бумаг, но все равно составлял лишь 3% от фри-флоат. Это не идет ни в какое сравнение со 140% коротких позиций в бумагах GameStop.
В понедельник инвесторы с Reddit стали скупать акции iShares Silver Trust под управлением BlackRock. Ранее в сообществе WallStreetBets появилось сообщение, что серебро — «самый большой “шорт” в мире».
За сутки акции iShares Silver Trust выросли на 8,7%, а инвесторы принесли в этот фонд беспрецедентную сумму $944 млн.
В понедельник на Reddit появилось сообщение о том, что «шорт-сквиз» в серебре — дело рук не сообщества, а манипуляция хедж-фондов. Тем не менее, если задать поиск по форумам Reddit по словам «SILVER BIGGEST SHORT SQUEEZE IN THE WORLD $SLV 25$ to 1000$», выпадет десяток сообщений, первое из которых было опубликовано три дня назад. У него около 3000 комментариев. В этом посте, например, сказано, что миллиардный рынок серебра — один из самых манипулятивных. На серебро есть огромный спрос и дефицит предложения.
Автор поста утверждает, что, если исходить из уровня инфляции, металл должен стоить $1000 за унцию, а не $25, и призывает разогнать цену до этого уровня, обещая «грандиозный шорт-сквиз».
Что с этим не так
Bloomberg отмечает, что на этот раз у розничных инвесторов вряд ли получится повторить историю GameStop. Есть несколько факторов, которые могут помешать им это сделать, основной из которых — куда большая глубина рынка. Капитализация GameStop в середине января составляла $1,4 млрд. В то время как только в лондонских сейфах лежит серебра на $48 млрд.
Чтобы сдвинуть котировки на таком глубоком рынке, нужно гораздо больше денег и инвесторов.
Организовать шорт-сквиз (когда участникам рынка не хватает акций, чтобы закрыть позиции) на рынке серебра будет значительно труднее — управляющие держат лонг-позицию в серебре с сентября 2019 года. Ну и самый неприятный сюрприз — компания Citadel Advisors, которая представляет собой главного врага для розничных инвесторов с Reddit, является крупнейшим держателем бумаг iShares Silver Trust. У компании, по данным Bloomberg, 6 млн акций фонда, что составляет около 1% стоимости активов ETF.
52-летний миллиардер и основатель компании Citadel Кеннет Гриффин находится в центре скандала, хотя регуляторы никаких вопросов ему не задают. Маркетмейкер Citadel Securities — основной источник прибыли для Robinhood, через который торгуют те самые частные инвесторы, которые договорились о своих действиях на Reddit.
Участники сообщества WallStreetBets обвиняют Гриффина в том, что Robinhood в конце концов ограничил торговлю акциями GameStop, видя в этом его попытку остановить «бунт инвесторов».
Что об этом говорят
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), финансист Евгений Коган полагает, что мы наблюдаем не бунт розничных инвесторов, а спланированную манипуляцию рынком, завернутую в красивые лозунги.
Организаторы подают это как восстание против больших дядек, но я практически убежден, что за всем этим стоит группа профессионалов, которая просто прикрывается лозунгами «во имя святого дела». Как в картишках нет братишек, так и на фондовом рынке нет братишек.
«Тактически сегодня эти события могут изрядно напугать инвесторов и привести к значительной дестабилизации обстановки на мировом фондовом рынке», — написал Коган в своем телеграм-канале.
Инвесторы с Reddit еще на прошлой неделе обсуждали возможность покупки в серебре, и в итоге в понедельник металл растет более чем на 10%, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «Совершенно не факт, что это сделали ретейл-инвесторы, поскольку уже практически все инвесторы в мире следят за сайтом Reddit, это может быть даже тренд, инспирированный институционалами. Рост цен на металл спровоцировал приток инвесторов в акции крупнейшего в России производителя серебра “Полиметалл” (в выручке компании 15−17% приходится на серебро, по нашим оценкам). В Лондоне бумаги растут более чем на 7%. Это единственный актив в России, где можно “сыграть” на росте цен на серебро», — сказал он.