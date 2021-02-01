Уолл-стрит против трейдеров-любителей: после GameStop взлетела стоимость серебра
Сражение между инвесторами-любителями и профессиональными трейдерами с Уолл-стрит продолжается, теперь его результатом стало резкое повышение стоимости серебра — котировки на него достигли максимальных показателей за последние восемь лет.
Рост цен на акции GameStop — фирмы, терпящей убытки и считавшейся близкой к банкротству, — стал неприятной неожиданностью для крупных хедж-фондов, которые зарабатывают на так называемых «коротких продажах», или shorting.
При таком виде операций хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет. При этом инвесторы берут ценные бумаги взаймы (за определенную плату), продают их на рынке, скажем, за десять долларов — и ждут, пока они упадут в цене, например, до пяти долларов. Затем фонд возвращает акции первоначальному владельцу, а прибыль оставляет себе.
Но стоимость акций GameStop, против которых сделали ставки крупные инвесторы, наоборот выросла, в результате чего хедж-фонды понесли огромные потери. В результате торговые площадки, позволяющие трейдерам-любителям осуществлять транзакции, ограничили операции с акциями GameStop и некоторых других фирм.
После этого трейдеры-любители, координирующие свои действия в сообществе r/wallstreetbets в социальной сети Reddit, начали скупать серебро и акции добывающих его компаний, в том числе австралийских компаний по добыче серебра. В том числе бумаги компании Argent Minerals в понедельник поднялись на 60%, а Investigator Resources — на 47%.
Продавцы серебряных монет сообщают о рекордном спросе и истощении запасов, а на лондонской бирже серебро поднялось на 11%, до 30 долларов за унцию — это самая высокая цена с 2013 года.
«Подумайте о прибыли»
Эксперты говорят, что для многих инвесторов-любителей война с Уолл-стрит — это вопрос не только финансов, но и идеологического противостояния, борьбы поколения милениалов с бейби-бумерами. «Подумайте о прибыли. Если вас не заботит прибыль, то подумайте о таких банках как JP Morgan, которые вы будете уничтожать по пути», — написал пользователь Reddit RocketBoomGo в популярном посте.
Манипулировать ценой на акции GameStop проще, чем стоимостью серебра, говорят эксперты | Источник:GETTY IMAGES
«Это любопытная ситуация — люди с Reddit обратили взор на более крупную цель и пытаются сделать шорт-сквиз на рынке серебра», — говорит аналитик Кайл Родда из Мельбурна.
С прошлой среды цены на серебро выросли в среднем на 20%. На Reddit активно обсуждают происходящее — пользователи побуждают друг друга покупать драгоценный металл.
Однако если акции Gamestop до действий трейдеров-любителей были недорогими, то серебро в этом году росло. Кроме того, многие крупные инвесторы уже учли в своей долгосрочной стратегии, что ценные металлы будут дорожать на фоне пандемии Covid-19 и ее последствий.
Кроме того, манипулировать ценой серебра будет гораздо сложнее, чем акциями GameStop. «Рыночная капитализация серебра — от 1,4 до 1,6 трлн долларов, — говорит главный рыночный аналитик из компании FXTM Хуссейн Сайед. — Капитализация GameStop, до того как она стала целью инвесторов-спекулянтов, составляла около 1,5 млрд».
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