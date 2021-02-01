Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
10Крещенские купания
20:55 (мск), источник: Ведомости

ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 г. по первой оценке Росстата составило 3,1%, свидетельствуют данные статслужбы. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб.

Источник: Reuters

Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.

Больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на услуги: гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%) и транспорт (-10,3%), а бытовые услуги показали спад на 6,8%.

Новость
Экономика США показала крупнейшее падение со времен Второй мировой войны

Снижение цен на энергоресурсы также повлияло на индекс физического объема добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых — его значение снизилось на 10,2%.

«Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (-0,3%)», — рассказали в Росстате.

Рост показали наиболее востребованные в этом году сферы — финансы и здравоохранение (+7,9%), здравоохранение и соцуслуги (+0,3%), а также информация и связь (+0,2%). За счет подорожания тарифов на коммунальные услуги вырос индекс-дефлятор валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+ 6,2%).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Топ-10 богатейших россиян по данным Bloomberg
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса
ВОЗ фиксирует снижение случаев COVID в мире три недели подряд
Трейдеры-любители против Уолл-стрит: стоимость серебра взлетела
Мусульмане России просят раскрыть состав вакцин от коронавируса
Минздрав назвал условие отправки пьяных в вытрезвители
В Москве простились с Василием Лановым (фото)
Танцы, путчи и реформы: 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина
Су-24 пролетел рядом с эсминцем «Дональд Кук» (видео)
Здоровье
Названы необычные симптомы дефицита витамина D Среди них, например, раздраженный кишечник.
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
Все думали, что кот не любит ребенка, пока не увидели, что он делает ночью
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
5 примет, что у вас в роду были дворяне
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Жена Панфилова сразила своей красотой
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Новости партнеров
Запад повторит минскую аферу: из Навальной сделают Тихановскую
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь