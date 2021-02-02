Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
11Сход лавины на Домбае
03:19 (мск), источник: Известия

Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала

На данный момент ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) полноценной альтернативой торговому эквайрингу из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес ЦБ (есть у «Известий»).

Источник: РИА "Новости"

В АКИТ предлагают проводить транзакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть обособленными от банковских экосистем. В документе подчёркивается, что следует установить регуляторную обязанность банков принимать приложение СБП.

— Обязательство по подключению к системе необходимо, поскольку есть риски, что ряд банков, в том числе системообразующих, не заинтересованы во внедрении СБП. У них в приоритете собственные платежные сервисы. Мы уже видим, как проходило присоединение к переводам по номеру телефона через СБП — некоторые финансовые организации значительно затягивали процесс, манкируя все сроки. При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут её применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.

Сейчас оплату по QR-кодам в СБП предлагают 37 банков в более чем 69 тыс. торговых точках. С 1 сентября 2019 года, когда функционал был запущен, россияне совершили порядка 900 тыс. С2В-платежей на сумму около 5 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается
Ученые прогнозируют вспышку гриппозной инфекции будущей зимой
Страны Евросоюза выборочно закрывают границы
Число преступлений с картами в России выросло в 5,5 раза
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля орбиты Земли
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Горячие темы на Авто
Ёршики наголо!!!))))) 666
На утро -- 228
Мечта. 217
Прошлое 202
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиян
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь