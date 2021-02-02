03:19 (мск), источник: Известия
Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала
На данный момент ритейлеры не могут считать оплату по
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В АКИТ предлагают проводить транзакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть обособленными от банковских экосистем. В документе подчёркивается, что следует установить регуляторную обязанность банков принимать приложение СБП.
— Обязательство по подключению к системе необходимо, поскольку есть риски, что ряд банков, в том числе системообразующих, не заинтересованы во внедрении СБП. У них в приоритете собственные платежные сервисы. Мы уже видим, как проходило присоединение к переводам по номеру телефона через СБП — некоторые финансовые организации значительно затягивали процесс, манкируя все сроки. При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут её применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.
Сейчас оплату по