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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская мебель оказалась опасной для здоровья

Почти половина — 40 процентов — спален, кухонь, прихожих и мягкой мебели в России выпускаются нелегально, следует из материалов Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), предоставленных «Ленте.ру». Производимая черными мебельщиками продукция зачастую оказывается опасной для здоровья.

Источник: РИА "Новости"

По данным АМДПР, общий объем нелегального производства мебели в России к началу 2021-го достиг 40 миллиардов рублей — это исторический максимум. Основная доля контрафакта приходится на корпусную (спальни, кухни, прихожие) и мягкую мебель (диваны, кресла).

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«Уйти в тень производителя провоцирует совокупность различных факторов, — поясняют специалисты. — Это и невыполнимые требования техрегламента по формальдегиду, и огромная налоговая нагрузка, и сложное бюрократическое обеспечение производства». Кроме того, сами покупатели на фоне снижения доходов переориентировались на дешевую продукцию, а разница в себестоимости «белой» и «серой» мебели может составлять 40 процентов.

В ассоциации сетуют, что черные мебельщики не платят налоги и страховые взносы, не несут социальных обязательств, не инвестируют в систему качества и сертификацию. «Они не брезгуют ничем, чтобы снизить стоимость продукции, — предупреждают эксперты. — Есть случаи, когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую древесно-стружечную плиту с высоким содержанием ядовитого для человека формальдегида, произведенную по стандартам для строительных работ».

Опасными для потребителя могут быть практически любые предметы мебели, в том числе реализуемые через крупные торговые сети.

Помимо формальдегида, вредны средства, используемые черными производителями для защиты мягкой мебели от влаги.
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Также нерешенной в России остается проблема использования свинцовых красок — ими могут покрывать, в том числе, мебель.

В АМДПР полагают, что в России нужно срочно внедрять систему маркировки мебельной продукции, чтобы по QR-коду покупатель мог не только узнать, где тот или иной предмет был произведен, но и какие материалы при этом использовались. Пока обычный потребитель не способен отличить качественную мебель от контрафактной продукции, так как для этого необходимо, к примеру, измерить и зафиксировать уровень канцерогенности пропитки тканей.

Осенью 2020-го мебельщики заявляли, что мебельная отрасль в России оказалась на грани выживания: падение объемов производства продукции за первые десять месяцев «пандемийного» года составило 2,5 процента, несмотря на ажиотажный спрос летних месяцев. Больше всех пострадали сегменты кухонной и корпусной мебели (шкафы, тумбочки для гостиных и спален), производство которых сократилось более чем на 20 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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