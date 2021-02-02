Франкенштейн из интернета: кто создал форум, ставший центром бунта трейдеров, и за что его изгнали оттуда

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В последние дни Хайме Рогозински, самоизолировавшийся в своей квартире в Мехико, потратил немало времени на обдумывание неприятной мысли: станет ли он доктором Франкенштейном своего времени, создавшим биржевое сообщество WallStreetBets на Reddit, которое вышло из-под контроля, обыграло финансовые рынки и забрало у крупных хедж-фондов миллиарды долларов?
«Я Франкенштейн?» — спрашивает он вслух. И тут же сам отвечает: «Нет». Рогозински уверен, что в отличие от литературного персонажа он действовал намеренно и точно понимал, какую именно силу он выпускает на волю.
Я знал, что это случится. Мы добились того, чего активисты движения Occupy Wall Street пытались, но не смогли добиться — изменения расстановки сил, перехода контроля от Уолл-стрит к обывателям".
О чем он говорит?
На прошлой неделе сообщество WallStreetBets, в котором состоят примерно 3 млн инвесторов-любителей, преимущественно молодых мужчин, сплотило силы, чтобы спровоцировать стремительный рост акций сети магазинов видеоигр GameStop — с примерно $40 до больше чем $400 за штуку. Они сделали это, чтобы усилить давление на несколько хедж-фондов, которые в надежде заработать на падении акций GameStop открыли по ним короткие позиции. Если бы цена акций выросла, хедж-фонды понесли бы убытки. Совместно пользователи Reddit решили, что GameStop, умирающая компания с непрерывно снижающимися продажами в последние годы, заслуживает спасения. Попутно они получили шанс поставить на место финансовую элиту Уолл-стрит.
Их план сработал, если не сказать больше. Один из хедж-фондов, Melvin Capital Management, был вынужден просить об экстренном вливании наличных в размере $2,75 млрд для продолжения работы, а другой, Citron Research — сдался и закрыл короткие позиции на бумаги GameStop.
Обычные люди победили гигантов, применив тактику, которую сами «голиафы» часто используют для движения котировок и влияния на рынки — например, торговлю деривативами и организацию согласованной PR-кампании.
«Эти люди сумели принять участие в самой эксклюзивной в мире партии покера. Раньше это было возможно только по приглашениям, — говорит Рогозински. — Они делают нечто безумное».
Последствия не заставили себя ждать. Воодушевленные первым успехом, трейдеры WallStreetBets обратили свое внимание еще на несколько компаний, начав скупать акции сети кинотеатров AMC и BlackBerry, что спровоцировало их взрывной рост. Бунт трейдеров с Reddit стал главной финансовой новостью недели. Кажется, все жадно наблюдают за происходящим, даже Белый дом, который заявил в среду, что администрация и министр финансов Джанет Йеллен следят за ситуацией. Хотя власти еще не предприняли никаких прямых шагов против трейдеров, брокер Robinhood, популярный среди молодых инвесторов, уже начал действовать самостоятельно: в четверг он ограничил своим клиентам возможность торговать акциями GameStop и AMC.
В результате возникло много вопросов о том, что же представляет собой форум WallStreetBets. Об этом известно не так много. Большинство пользователей форума намеренно сохраняют анонимность. Судя по тому, что они там публикуют, у них есть нечто общее: они любят использовать нецензурную лексику и приходят на форум в поиске идей для краткосрочных высокорисковых сделок, в основном с опционами. И, что убедительно показала история с GameStop, они наслаждаются возможностью указать элитам их место.
Но, пожалуй, лучший способ понять WallStreetBets и предсказать их дальнейшие действия — это лучше понять человека, который создал это сообщество, и причины, по которым его оттуда изгнали.
Рождение WallStreetBets
«Многие люди ищут удачные возможности для вложений, — рассказывал Рогозински несколько месяцев назад, когда объяснял привлекательность WallStreetBets. — А потом они хотят взять эти деньги и сделать из них еще больше денег».
Когда он это говорил, финансовые рынки тоже содрогались, хотя и не из-за WallStreetBets. Это был конец марта прошлого года, когда инвесторы с трудом справлялись с экономическими и политическими потрясениями в первые дни пандемии.
Рогозински вместе со своей женой и сыновьями-близнецами укрылся в закрытом коттеджном поселке в Мехико и злился из-за вялой реакции на коронавирус мексиканского правительства и президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. «Он провел церемонию всенощной молитвы, чтобы заставить вирус уйти. И выкладывал видео в Twitter, где он ходит, обнимает, целует людей, чтобы показать, что все в порядке», — негодует Рогозински. Но, как и в случае с инвестированием, будущее все расставляет по местам: восемь месяцев спустя Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.
Рогозински вырос в Мексике, но образование получил в Америке. Он изучал экономику и электромеханику в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, откуда выпустился в 2005 году. После учебы он основал стартап, который предлагал услуги по IТ-поддержке, но позднее устроился на работу в вашингтонский офис Межамериканского банка развития, который является крупным источником финансирования для Латинской Америки. В 2012 году Рогозински увлекся фондовым рынком. «Я искал место, где мог бы делиться агрессивными инвестидеями. Но я не нашел форум, где поддерживали бы такие обсуждения», — рассказывает он. Поэтому Рогозински решил создать собственное сообщество на Reddit и в том же году запустил WallStreetBets.
Я был холост, у меня был неплохой доход, и я искал применение этим деньгам. Вариант вложить эти средства в рынок и получать 2% в месяц то тут, то там меня не устраивал. Я хотел большей активности.
Сам Рогозински предпочитает торговать фьючерсами, в частности, на валюту. Но форум WallStreetBets стал пристанищем для всевозможных сделок. Там пользуется популярностью Tesla — как среди тех, кто ставит на снижение акций, так и тех, кто твердо верит в Илона Маска. На форуме также часто обсуждают Apple и Amazon. Внимания удостаиваются и менее известные компании вроде производителя полупроводников Micron Technologies.
Помимо инвестиционных идей и болтовни, на форуме регулярно публикуют оскорбительные мемы: в одном из них долгосрочное инвестирование в акции сравнивали с попытками женщины с ожирением похудеть. Этот мем собрал больше 40 000 лайков. Поведение пользователей группы напоминает «главного клоуна класса с задней парты», говорит Рогозински.
В прошлом году численность WallStreetBets достигла первого миллиона пользователей. Превыше всего сообщество любило и ценило две вещи: оно хотело зарабатывать деньги и не хотело играть по каким бы то ни было правилам — участники видели, что именно этих принципов и придерживаются сильные мира финансов. По словам Рогозински, группа поняла, что лучшая политика — это не «пытаться взять Уолл-стрит штурмом, размахивая плакатом с надписью «Так нечестно». Они выбрали другой подход: «Что ж, ладно. Мы тоже можем играть по вашим правилам».
Изгнание создателя
Рогозински был полон решимости выяснить, насколько гибкими окажутся правила Reddit. В прошлом году он опубликовал книгу «WallStreetBets: как бумеры создали крупнейшее в мире казино для миллениалов» и начал организовывать многодневный трейдерский турнир с 12 участниками и тысячами зрителей. Привлекая крупных корпоративных спонсоров, чтобы собрать призовой фонд, он планировал отдать миллион долларов тому, кто превратит начальные $25 000 в самую крупную сумму в течение пары дней. Он продвигал турнир и свою книгу на форуме WallStreetBets, нарушая правила Reddit, запрещающие модераторам монетизировать свои сообщества. Reddit запретил ему дальнейшее модерирование WallStreetBets и закрыл доступ ко всей платформе на семь дней. Рогозински не отрицает ни одно из обвинений, но считает, что Reddit не наказал бы его, если бы группа пользователей WallStreetBets, помогавших управлять платформой, не пожаловалась Reddit на его рекламные посты. Он назвал это «внутренним мятежом». Один из нынешних лидеров WallStreetBets на просьбу прокомментировать эту историю направил Forbes ссылку на недавно опубликованный на Reddit пост о Рогозински, написанный анонимным участником форума.
В этом посте Рогозински шутливо охарактеризован так: «Основатель плохой, основатель жадный, вот его за жадность и забанили. И теперь, когда тред снова стал популярным, он опять жадничает».
Поэтому Рогозински мог лишь со стороны наблюдать, как в январе созданное им сообщество WallStreetBets оказалось в центре внимания, когда участники группы обыграли хедж-фонды с короткими позициями, которые атаковали GameStop. По словам Рогозински, мощную кампанию трейдеров с WallStreetBets можно было предвидеть, учитывая то, как пользователи форума вели себя обычно: на предложенные инвестидеи, как правило, реагировало множество людей.
«Но я думаю, что пандемия ускорила события, поскольку пользователи Reddit теперь сидят дома и с удвоенной силой жаждут попробовать что-то новенькое», — сказал он.
«Я горд, — подчеркивает Рогозински. — Я горд в том смысле, что WallStreetBets потенциально может контролировать всю систему».
Абрам Браун. Перевод Натальи Балабанцевой