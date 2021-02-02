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12:47 (мск), источник: Ведомости

Аналитики назвали оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки

Рекомендуемый средний размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки в России в декабре 2020 г. составил 70,3 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В своих расчетах эксперты исходили из того, что на погашение кредита заемщики ежемесячно направляют треть от доходов.

Источник: Агентство «Москва»

При этом за год показатель изменился незначительно, снизившись на 0,5% по сравнению с декабрем 2019 г. (70,7 тыс. руб.), отметили аналитики. Они также пояснили, что сумма дохода выступает индикатором доступности ипотечного кредитования для населения.

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«Стоит отметить, что отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 г. При этом региональная динамика этого индикатора в ушедшем году характеризовалась разнонаправленностью: где-то доступность ипотеки снизилась, а в ряде регионов, напротив, выросла достаточно существенно», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По данным экспертов, сильнее всего доступность ипотеки выросла в Ставропольском крае, Нижегородской и Иркутской областях, где размер комфортного дохода упал на 12,9%, 8,8% и 8% соответственно — до 59,7 тыс., 58,3 тыс. и 60,2 тыс. руб. При этом больше всего доступность жилищных кредитов снизилась в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%) и Санкт-Петербурге (+4,8%), рекомендуемая сумма выросла до 80,1 тыс., 113,1 тыс. и 92,1 тыс. соответственно.

Москва является лидером по размеру семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки — 149,8 тыс. руб. Однако за год показатель снизился на 5,4%, уточнили в НБКИ. Наименьший размер зафиксирован в Алтайском крае — 47,7 тыс. руб. (-6,4%).

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