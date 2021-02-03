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03:25 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Bloomberg (США): спад российской экономики в 2020 году оказался меньше, чем сокращение других крупных экономик

Сокращение экономики в России в 2020 году оказалось меньше, чем сокращение других крупных экономик, а причиной можно считать то, что правительство решило не вводить повторно режим локдауна во второй половине года.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) сократился в России на 3,1 процента, и это самый большой спад с 2009 года. Это данные Федеральной службы государственной статистики, которые были опубликованы в понедельник.

Спад в экономике оказался меньше, чем предполагали экономисты, по мнению которых он должен был составить 3,7 процента (данные исследования Bloomberg). Российское Министерство экономического развития исходило из того, что сокращение экономики составит 3,9 процента.

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Больше всего экономика пострадала в первой половине года, когда правительство ввело строгий режим самоизоляции, а глобальный спрос на нефть сократился из-за введенных ограничений в области туризма. Во второй половине года основные области экономики работали в обычном режиме, несмотря на резкий рост заражений covid-19. Судя по всему, количество смертей в России будет самым большим за период, превышающий последние 10 лет.

Мнение экономистов

«Российская экономика выглядит устойчивой, однако в ВВП не отразилась все цена пандемии коронавируса. Продолжительная и жестокая вторая волна этой пандемии привела к большому количеству смертей», — сказал Скотт Джонсон (Scott Johnson), Bloomberg Economics.

Сокращение российской экономики в 2020 году будет наполовину меньше сокращения экономики в еврозоне, которое, согласно прогнозу, составит 7,3 процента. Цена на нефть, основной экспортный товар России, увеличилась более чем на 40 процентов с начала ноября, а рост российской экономики в 2021 году, согласно еще одному прогнозу компании Bloomberg, составит 3 процента.

Статистическое агентство в конце декабря пересмотрело свои данные за 2019 год и 2018 год относительно экономического роста, а также предоставило обновленные показатели за этот период.

В подготовке этой статьи приняла участие Зоя Шилова (Zoya Shilova)

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