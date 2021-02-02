Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
10Крещенские купания
12Последствия снегопада в Москве
21:30 (мск), источник: Известия

В 2020-м году россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей

Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов и потерей клиентов, показал опрос «Известий» топ-30 кредитных организаций. По данным ЦБ, за 2020-й с депозитов утекло 1,68 трлн рублей.

Источник: Известия

Банки вместе с оттоком средств отмечают тенденцию существенного уменьшения горизонта планирования клиентов, перевода средств в накопительные счета и вложения в другие альтернативные инструменты.

Так, по словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, в 2020-м наблюдалось перераспределение сбережений граждан из вкладов в накопительные счета, что объясняется снижением номинальной доходности первого продукта и желанием россиян гибко управлять своими средствами. В результате портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов — вырос на 50%, подчеркнул он.

В 2020-м количество клиентов-вкладчиков упало на 9%, а объем их средств — на 2%, поделилась руководитель бизнеса «Депозиты» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. По словам директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, по срочным вкладам доля пролонгаций в среднем упала на 10−15% в виду исторического снижения ключевой ставки и доходности депозитов.

Главным трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги под рукой, отметила и замглавы управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
СМИ назвали условия отмены санкций против «Северного потока-2»
Суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
IIHF приняла решение о месте проведения ЧМ по хоккею 2021 года
Умер ветеран Том Мур, собравший более 30 млн фунтов для врачей
Hi-Tech
Космосу «сделали рентген» и показали, что получилось Подробнее о новом космическом фото
Авто
Новый Hyundai Solaris: каким он будет Следующее поколение популярного в России седана получит более агрессивный облик
Новости партнеров
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
От 17 000 до 19 000 рублей уже в начале февраля: кому придут выплаты от ПФР
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Дети
14-летняя красавица-дочь Олега Табакова стала его копией (фото) Зудина поделилась фото девочки
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь