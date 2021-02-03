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10:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Джефф Безос покидает пост исполнительного директора Amazon

Исполнительный директор Amazon Джефф Безос покидает свой пост в компании, основанной им в гараже 30 лет назад. Этот шаг, по его словам, даст ему время и силы, чтобы заняться другими начинаниями.

Источник: BBC News Русская служба

Безос, самый богатый человек на земле, уступит бразды правления Энди Джасси, который руководит в компании отделом облачных вычислений (cloud computing).

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Смена произойдет во второй половине 2021 года, впрочем, Безос оставляет за собой пост исполнительного председателя. «Я никогда не был столь преисполнен сил, и об уходе на покой не может быть и речи», — заявил 57-летний предпринимаель.

Безос основал Amazon в 1994 году как книжный онлайн-магазин. Сегодня на фирму работают 1 млн 300 тыс. человек во всем мире, а в прошлом году на волне пандемии, когда многие люди переключились на покупки в интернете, дела компании резко пошли в гору.

В 2020 году продажи на Amazon перевалили за 386 млрд долларов, что на 38% больше, чем годом ранее, а доходы почти удвоились, превысив 21 млрд долларов.

За то время, что Безос возглавлял Amazon, он успел пережить громкий развод, стал мишенью для активистов по борьбе с разного рода неравенствами и увлекся новыми идеями — от освоения космоса до издательского дела.

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