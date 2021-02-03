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04:27 (мск), источник: Известия

Крупный бизнес выступил против нового закона о банкротстве

РСПП не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэк внес в кабмин в конце января. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в министерство (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

«Законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве», — следует из документа.

Значительная часть замечаний РСПП связана с нововведениями, которые касаются СРО и арбитражных управляющих (АУ). Так, снижение минимального числа членов саморегулируемых организаций со 100 до 10 или 20 человек, в зависимости от типа, фактически превратит этот институт в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников.

Кроме того, союз не устроило исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов, а также возможность выполнения функций АУ организациями, созданными рядом госкорпораций.

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