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04:29 (мск), источник: Известия

Маркировка воды в России может начаться с мая 2021 года

Как выяснили «Известия», маркировка питьевой и минеральной воды может быть запущена с мая этого года. Об этом говорится в разработанной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) дорожной карте, которая имеется в распоряжении «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря — любой другой. Однако полностью учет заработает лишь к 2024 году.

«Сроки, предложенные в дорожной карте, обсуждались с компаниями отрасли. По их опыту подбор, поставка и пусконаладка оборудования укладывается в эти сроки, — сообщил “Известиям” замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Эксперимент идет уже почти год, у производителей было время протестировать все процессы. При этом мы понимаем, что какие-то компании могли не сразу подключиться к пилотному проекту, и им требуется время для подготовки к обязательной маркировке».

Поэтому было предложено заложить несколько дополнительных месяцев между окончанием пилотного проекта и началом обязательной идентификации, хотя в большинстве других отраслей маркировка начиналась на следующий день после окончания пилотного проекта.

Как отметили в ЦРПТ, окончательные сроки поэтапного ввода будут утверждены постановлением правительства.

Во время загрузки произошла ошибка.
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