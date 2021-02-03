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10:23 (мск), источник: ТАСС

Титов оценил возможность отмены ИП

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Самая популярная в России форма собственности — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать ее просто так невозможно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Источник: РИА "Новости"

Идея отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц, ранее была высказана экспертам Института экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов.

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«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения, — отметил бизнес-омбудсмен. — Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность».

При этом, по словам Титова, кроме экономических и социальных интересов развития «есть еще люди».

«И когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», — заключил он, добавив, что «когда-то надо будет менять очень многие вещи».

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января, в России зарегистрировано свыше 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и почти 2,4 млн юридических лиц. Также ранее сообщалось о более чем 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.

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