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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата изучает идею продовольственных сертификатов для малоимущих

Счетная палата рассматривает возможность ввести продовольственные сертификаты в качестве меры социальной помощи малоимущим россиянам, сказала директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина. Она отметила, что сертификат позволил бы семьям самостоятельно решать, какие именно продукты выбирать по сертификату.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие», — сказала Самарина во время круглого стола об обеспечении доступности продовольствия (цитата по ТАСС). По ее словам, «семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные». Напомним, что накануне «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты.

Проблема бедности может обостриться в 2021 году, так как меры поддержки, введенные годом ранее из-за пандемии коронавируса, прекратят свое действие, предупредила Самарина. При этом она отметила, что комплекс мер «не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», так как за девять месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

Одно из условий, в рамках которых Счетная палата считает целесообразным использование продовольственных сертификатов, — это перевод «к новому расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», сообщила Самарина. Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении инициативу Минтруда по переходе к расчету этих показателей относительно медианного дохода по стране, а не от потребительской корзины. Ранее Минтруд предупреждал, что если новые методики будут приняты, то министерство откажется от расчета потребительской корзины.

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