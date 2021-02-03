Счетная палата изучает идею продовольственных сертификатов для малоимущих

«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие», — сказала Самарина во время круглого стола об обеспечении доступности продовольствия (цитата по ТАСС). По ее словам, «семьи разные, люди разные, по стране традиции, в том числе и продовольственного потребления, разные». Напомним, что накануне «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты.
Проблема бедности может обостриться в 2021 году, так как меры поддержки, введенные годом ранее из-за пандемии коронавируса, прекратят свое действие, предупредила Самарина. При этом она отметила, что комплекс мер «не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», так как за девять месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.
Одно из условий, в рамках которых Счетная палата считает целесообразным использование продовольственных сертификатов, — это перевод «к новому расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», сообщила Самарина. Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении инициативу Минтруда по переходе к расчету этих показателей относительно медианного дохода по стране, а не от потребительской корзины. Ранее Минтруд предупреждал, что если новые методики будут приняты, то министерство откажется от расчета потребительской корзины.