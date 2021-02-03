22:32 (мск), источник: РБК
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи
Минцифры предложило вывести геоданные абонентов
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены
Тем не менее операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан. Но в настоящее время координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются
«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих
Преподаватель Moscow Digital School Екатерина Ипполитова напоминает, что определить местонахождение лица в экстренном порядке через геолокацию его гаджета было возможно только в случае, если без вести пропал несовершеннолетний и на получение этих данных есть согласие родителя или опекуна. Органы были обязаны уведомить суд в течение 24 часов о проведении
Иванов добавил, что законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики.
Осенью прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей. Как говорилось в пояснительной записке к документу, ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей. В розыск объявляют около 60 тыс. человек в год. При этом 90% пропавших имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным на протяжении трех дней с момента исчезновения. Но второе чтение проекта до сих пор не состоялось.
Риски запросов
Проект в нынешнем виде облегчит жизнь правоохранительных органов, поскольку для получения данных о местоположении им не нужно будет получать решения суда, говорит управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев. Сейчас запрашивать такие данные могут органы Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Службы внешней разведки и Федеральной таможенной службы, следует из закона «Об
«Естественно, запрашивать подобную информацию имеют право исключительно оперативные сотрудники этих служб в рамках дел оперативного учета, при наличии обоснованной необходимости. Однако практика показывает, что по сути любой оперативный сотрудник может без всяких проблем формально обосновать необходимость получения сведений о любом лице, даже не являющимся объектом его разработки», — указывает Гавришев.
Что изменит документ
Сейчас в ст. 64 закона «О связи», посвященной тайне связи, не упоминаются сведения о местоположении абонента. Операторы передают эти данные, например в госсистемы, которые отслеживают выполнение карантина заболевшими коронавирусом. Однако в конце прошлого года операторы писали в Минцифры, что, по их мнению, подобные данные о передвижении абонентов могут передаваться только с согласия самих граждан (за исключением случаев, предусмотренных законом), поскольку сведения о местоположении абонентского оборудования считается информацией с ограниченным доступом. Чтобы не нарушать это требование, операторы предлагали собирать согласия с абонентов. Впрочем, представитель Минцифры тогда заявлял, что в системе хранятся обезличенные данные, что позволяет соблюсти нормы закона «О персональных данных».
Представители крупнейших сотовых операторов МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать документ. Два собеседника РБК в телекоммуникационных компаниях назвали документ «сырым» и «требующим доработки с участием операторов».
«Все больше коммуникаций осуществляется через интернет, мессенджеры, имеющие также функции голосовых звонков. Большинство сайтов и программ, даже не связанных с передачей сообщений, собирают данные о местонахождении пользователей, контактах, их пользовательском поведении, но это не относится к тайне связи и фактически никак не регулируется», — указал он, добавив, что операторы обременены лицензионными требованиями и законодательными ограничениями. Едидин добавил, что законопроект фактически оставляет тайной только содержание сообщений абонентов, все остальные данные «позволяет использовать операторами связи в своих интересах» и «эффективнее коммерциализировать накапливаемые массивы информации».
Один из источников РБК, знакомый с обсуждением законопроекта, отчасти согласен с этой позицией. Он отметил, что операторов связи не устраивает, что фактически