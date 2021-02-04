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10:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Финансовые сделки скрепят без устройств

Скоро на финансовом рынке может быть запущен пилот по использованию облачной универсальной электронной квалифицированной подписи (УКЭП). Это продвинутый аналог стандартной УКЭП, который хранится в облаке, поэтому не нуждается в физическом носителе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подпись может использоваться для заключения фактически любых сделок — от покупки недвижимости до получения госуслуг. Но есть и риски: в случае попадания в руки кибермошенников такая подпись открывает неограниченный доступ к распоряжению средствами и имуществом жертвы.

Как стало известно «Ъ», на днях ассоциация «Финтех» (АФТ) разослала своим участникам письмо о «подготовке начала проекта — внедрение облачной цифровой подписи на финансовом рынке». В письме ассоциация просит до 5 февраля ответить на ряд вопросов относительно внедрения технологии, а также сообщить о готовности участвовать в пилотном проекте.

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В АФТ уточнили, что по итогам опроса финансовых организаций ассоциация выявила потребность во внедрении механизма облачной УКЭП на финансовом рынке.

«Облачная УКЭП — необходимый элемент для перехода к полностью дистанционному и безбумажному взаимодействию клиентов (физических и юридических лиц) с финансовыми институтами, — поясняют там. — Она позволяет подписывать документы в электронном виде и является аналогом собственноручной подписи». При использовании облачной УКЭП применяются средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ.

Облачная УКЭП в отличие от «обычной» УКЭП не требует наличия специального устройства, токена, для подписания документов и может использоваться как на компьютере, так и на планшете или смартфоне. Ряд стран уже используют этот механизм, например, в Эстонии, Норвегии, Дании и Швеции реализована облачная квалифицированная подпись.

В опрошенных кредитных организациях видят широкие перспективы для внедрения облачной УКЭП в финансовой сфере.

«ВТБ уже проводит пилотные проекты с целью предоставления клиентам возможности использовать облачную УКЭП при обслуживании в дистанционных каналах, — указали там. — Банк примет участие пилоте на уровне АФТ в случае принятия решения о его целесообразности».

Основным преимуществом данного инструмента является возможность использования на любых устройствах без применения физических носителей УКЭП — токенов, флешек, карт и т. д.: подпись нельзя потерять и забыть дома.

По словам директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, эта технология потенциально может быть использована во всех без исключения сделках, осуществляемых финансовыми организациями.

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Банк «Русский стандарт» рассматривает для себя участие во внедрении облачной УКЭП, поскольку это позволит клиентам полноценно оформлять удаленно любые банковские продукты, услуги и сервисы без дополнительных рисков, сообщили там.

Руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова отмечает, что облачная УКЭП может быть применима и для взаимодействия с госорганами в составе цифрового профиля юридического лица, для удаленного онбординга, дистанционного заключения договоров между клиентами и компаниями, что особенно актуально в связи с расширением практик безопасной удаленной работы. Например, с помощью облачной УКЭП можно сдавать отчетность в налоговую, не выходя из дома, чем активно пользовались наши клиенты в 2020 году в разгар пандемии, указывает она.

Среди основных рисков эксперты называют возможность утечек данных пользователей и оригиналов УКЭП в пользу злоумышленников, которые могут взломать базы данных операторов, поскольку УКЭП хранится в облачном виртуальном пространстве, а значит, теоретически уязвима для кибератак.

По словам руководителя направления «Разрешение IT- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, это, в свою очередь, может порождать риски утечек и других ценных данных, так или иначе привязанных к конкретной УКЭП.

«Сюда же можно прибавить риски неправомерного использования такой подписи, — продолжает он.— Кроме того, не все клиенты смогут ей пользоваться по причине технического несоответствия программным продуктам — это если какая-либо услуга оказывается вдруг удаленно, что сейчас не редкость».

Ксения Дементьева

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