BCG: число использующих наличные россиян сократилось вдвое

09:59 (мск), источник: Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вместе с тем выросло число впервые попробовавших цифровой банкинг россиян.
«В России, несмотря на изначально довольно высокую долю цифрового и безналичного банкинга, за время пандемии резко сократилось число людей, приоритетно использующих наличные (-48%), и выросло число людей, впервые попробовавших новые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга», — говорится в сообщении.
Кроме того, эксперты BCG ожидают, при любом сценарии восстановления экономики после пандемии выручка банковского сектора будет расти от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года.