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12:52 (мск), источник: ТАСС

«Черкизово» расследует появление коронавируса на упаковке продукции в Китае

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/ — Группа «Черкизово» намерена провести расследование, чтобы установить, на каком этапе логистического процесса новый коронавирус мог попасть на транспортную упаковку продукции в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Источник: РИА "Новости"

«Группа “Черкизово” намерена провести тщательное расследование, чтобы установить, на каком этапе длинного логистического процесса вирус мог попасть на транспортную упаковку. Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», — отметили в компании.

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3 февраля Россельхознадзор сообщил о том, что власти Китая выявили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы производства «Черкизово». В компании обратили внимание на то, что геном вируса был выявлен в процессе проверки внешней транспортной упаковки (паллетов) замороженной продукции в порту Китая через несколько месяцев после начала ее движения по логистической цепочке. В самой птицеводческой продукции присутствие вируса обнаружено не было.

Там также отметили, что начиная с 2019 года группа «Черкизово» экспортирует на китайский рынок в основном субпродукты птицы и куриные лапы, которые не имеют особого спроса на российском рынке и не поставляются компанией в магазины РФ. «Черкизово» приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и возобновления поставок на территорию КНР. Для группы «Черкизово» качество выпускаемой продукции является безусловным приоритетом. «Компания всегда уделяет большое внимание вопросам безопасности и профилактики распространения инфекционных заболеваний. Инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях полностью соответствуют российским и международным стандартам», — подчеркнули в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
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