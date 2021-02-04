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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В России снизились цены на сахар и стабилизировались на масло

После заключения соглашений о стабилизации цен в России снизились цены на сахар, а на масло — стабилизировались, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — сказал Решетников.

Министр напомнил также о квотах и пошлинах на экспорт, в частности на пшеницу. Однако, по словам Решетникова, введенных мер оказалось недостаточно, так как цены на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь выросли на 20%, а с середины января по середину декабря — еще на 12%.

На этом фоне с марта пошлина увеличится.

Вместе с тем с апреля должен заработать механизм, который возвращал бы полученные за счет экспортных пошлин деньги сельхозпроизводителям.

«Все деньги, которые мы соберем в сельском хозяйстве, должны остаться в сельском хозяйстве, потому что задача этого механизма — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку и так далее. Поэтому второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям», — отметил глава Минэкономики.

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Он пояснил, что механизм будет разработан до 1 марта, потому что с 1 апреля он должен заработать.

Президент России Владимир Путин во время встречи отметил, что страна должна развивать свои биржевые инструменты по торговле зерном.

«Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами Российской Федерации. То же самое сейчас по зерну», — сказал он.

В декабре 2020 года на фоне подорожания базовых продуктов правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Счетная палата увидела риски возникновения дефицита на рынке в условиях правительственного механизма.

По информации «Ъ», попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жалоб от сетей на проблемы с закупками.

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