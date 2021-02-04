Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска

Миллиардер разместил на своей странице в соцсети картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово «Doge», при этом удалив из сообщения хештег bitcoin. После этого цены на Dogecoin выросли на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.
На минувшей неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы пользователей и своей активностью разогнавшей стоимость акций нескольких небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она выросла в цене более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и опубликован первый пост Маска за последние два дня в Twitter про Dogecoin.