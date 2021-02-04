Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
22Быт советских студентов
13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Цена криптовалюты Dogecoin взлетела из-за твита Илона Маска

Основатель Space X Илон Маск, который ранее заявил о временном «уходе» из соцсети Twitter, вернулся с новым твитом, после которого произошел резкий скачок стоимости криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает РИА «Новости».

BTC 37660.00 +975.60 ETH 1640.57 +83.57 LTC 148.34 -3.16 BCH 250.00 -190.47
Источник: FXTM Thailand / Flickr

Миллиардер разместил на своей странице в соцсети картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово «Doge», при этом удалив из сообщения хештег bitcoin. После этого цены на Dogecoin выросли на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.

На минувшей неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы пользователей и своей активностью разогнавшей стоимость акций нескольких небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она выросла в цене более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и опубликован первый пост Маска за последние два дня в Twitter про Dogecoin.

Справка
Почему в войне хомячков с Reddit против волков с Уолл-стрит проиграют инвесторы по всему мируКак им удалось задать жару финансовым воротилам и к чему приведет такой «биржевой хаос».

Анна Светлова

Следите за развитием темы Пользователи Reddit против Wall Street
 Статья все изменила: купит ли Европа российскую вакцину
Сохраняйте плазму: как защититься от повторного COVID-19
Минцифры уточнило свою инициативу о тайне связи
Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
В России снизились цены на сахар и стабилизировались на масло
В Германии Рейн вышел из берегов (фото, видео)
В соцсетях сравнивают мужскую и женскую стороны кровати
Не святой: кому на самом деле принадлежат мощи брата Христа
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Все думали, что веревка: оказалось, живое существо
Первые признаки дворянской крови в роду
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
«С ума посходили»: Аксёнов удивлён светильникам из Польши в Крыму
Горячие темы на Авто
Алексей конечно ТИТАН. Одним своим "последним" словом он просто убил, фигурально разумеется всю эту камарилью. 820
Вы в стране Советской жили... что вы ели? что вы пили? 562
А правда, что цены на квартиры в Санкт-Петербурге сравнялись с Московскими? 297
Мечта. 274
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Дети
Беременным россиянкам хотят ежемесячно выплачивать по 20 тысяч Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь