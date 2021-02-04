Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12Последствия снегопада в Москве
15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: телефонным мошенникам приходится менять тактику

Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их методы граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Источник: Reuters
Новость
Один звонок стоил москвичу 600 000 руб. Как обманывают россиян

В ходе выступления на Инфофоруме-2021 он рассказал, что раньше основной «легендой» мошенников была угроза средствам на карте. «Однако ее “маржинальность” сильно упала, поэтому в период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. “Средний чек” по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете», — рассказал Уваров (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЦБ отметил, что количество звонков от аферистов возросло. «Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников», — сказал он.

Ранее «Ъ» рассказывал, что телефонные мошенники начали использовать Telegram-бот, в котором можно менять номер телефона и голос при звонке. Эксперты считают, что появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленскому инициировали импичмент
Депутат Госдумы взял рекордную взятку в истории России
Минцифры уточнило свою инициативу о тайне связи
Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
В соцсетях сравнивают мужскую и женскую стороны кровати
В Германии Рейн вышел из берегов (фото, видео)
Физики объяснили, почему пища прилипает ко дну сковородок
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Права ли была женщина или девочка? 219
Я не хочу взрослеть! 204
Жара «Kids Fest» 202
Маленький рост 128
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Как выглядит муж "Русской амазонки" Натальи Кузнецовой
Алкоголь в автомобиле. Петр Шкуматов о том, как изменится жизнь водителей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь