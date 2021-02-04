16:06 (мск), источник: Газета.Ру
«Предприниматели уйдут в тень»: ожидать ли отмены ИП в России
Эксперты оценили перспективы упразднения ИП в России.
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В России началась дискуссия об отмене ИП — о том, зачем предлагается такая реформа, накануне рассказал
Тем не менее эксперты опасаются, что подобные рассуждения могут быть мягкой психологической подготовкой к изменениям. ИП — это уникальное звено, его упразднение не повысит собираемость налогов, а уведет бизнес в «тень» или банкротство, считают экономисты и сами предприниматели.
Идею оставить только самозанятых и юрлица продвигает Институт экономики роста имени Столыпина, где Борис Титов возглавляет наблюдательный совет. По мнению
«Есть деньги компании, а есть личные деньги. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — заметил он в интервью ТАСС, подчеркнув, что в то же время просто так ликвидировать такую популярную форму невозможно.
Позже
«Сегодня малый бизнес в России не живет, а выживает, поэтому до того, как будет обеспечен устойчивый экономический рост, никакие льготы (а режим ИП — это по факту льгота) ревизии не подлежат», — пояснил в ответ на запрос «Газеты.Ru» свое высказывание Титов.
С одной стороны — самозанятые, с другой — юридические лица, а также кооперативы — недооцененная с его точки зрения форма собственности. Тем не менее, такое упорядочивание — дело далекого будущего, а подобные изменения должны следовать за целым комплексом экономических реформ, а не предшествовать им, заключил Титов.
В России зарегистрировано более 3,3 млн ИП, официально в них трудоустроены более 2,5 млн человек, следует из данных Единого реестра субъектов МСП (публикуется ФНС). Это больше, чем общая численность малых и средних компаний — их в стране около 2,4 млн.
Фактическая занятость у ИП может оказаться выше официальной, говорит заместитель начальника отдела аналитических исследований Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова. Именно эти 5,8 миллионов человек — сами ИП и их сотрудники — пострадали бы в первую очередь, если бы индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором: либо стать самозанятыми, либо переоформиться как организация. По мнению эксперта, в случае реализации идея отмены ИП окажет губительное влияние на малый бизнес в России.
«Совсем недавно, когда появился новый налоговый режим для самозанятых и возможность его применения начала распространяться по стране, некоторые эксперты высказывали опасения, что ИП начнут переоформляться в самозанятых с целью снизить свою налоговую нагрузку, — отмечает Вера Кононова. — Но пока что массового перетока ИП в самозанятые не произошло, и это неплохое доказательство того, что ИП как форма предпринимательской деятельности у нас весьма востребована».
Она подчеркнула, что в интересах развития малого и среднего бизнеса в стране крайне важно сохранять многообразие форм предпринимательской деятельности, а не сокращать его.
Первый
«Чем больше в стране будет самозанятых, тем быстрее начнется процесс отмены ИП, но прежде специалистам профильных ведомств нужно будет проанализировать, как отмена скажется на жизни граждан, и подготовить соответствующие документы. На это может уйти от одного до четырех лет, — замечает Сигал. — Бизнес может поддержать нововведения, если поймет, что ему будет проще работать в новых условиях».
Нет никакого интереса бизнеса в отмене ИП как регистрируемой формы предпринимательства, в том числе постепенной, не соглашается к.э.н. доцент кафедры международных экономических отношений РУДН Наталья Дюжева. По ее словам, ИП является уникальным звеном и не нужно изобретать новую
«Около 30 лет существует такая форма регистрации предпринимательской деятельности для физических лиц, и прекрасно она работала, даже при постоянных попытках обложить дополнительными платежами (например, в Пенсионный фонд при применении ЕНВД), сменила три названия (частный предприниматель, предприниматель без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель), и тут вдруг оказалась “неправильной”
Аргумент о «раздельном ведении кошельков» она называет крайне слабым, поскольку оно заложено сдаваемой ИП налоговой отчетностью, разными системами налогообложения, которые может использовать ИП, полной доступностью информации о движении денежных средств по банковским счетам ИП для налоговой инспекции. И хотя экономист признает, что возможность выводить деньги на потребление также является хорошим элементом для обналичивания, она напоминает, что много способов вывода средств и «оптимизации налогообложения» существует и в коммерческих организациях.
«Тут цель — продвижение имен и структур идеологов в их личном стремлении заработать славу реформаторов и финансирование их деятельности», — считает Дюжева, аргументируя свою точку зрения отсутствием просчетов последствий такой реформы для благосостояния граждан.
Институт самозанятых в России появился недавно, это не бизнес в чистом виде, а дополнительный заработок к основному доходу, который зачастую носит нерегулярный характер, разъясняет в разговоре с «Газетой.Ru» партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Денис Зайцев. В этом случае ИП оформлять невыгодно, поскольку даже при получении заработка раз в год придется платить страховой взнос, размер которого сейчас составляет 40 тысяч рублей, продолжает он.
Поэтому нельзя институт самозанятых рассматривать как замену ИП — это вывод из тени тех денег, которых бюджет раньше не видел в принципе, обращает внимание Зайцев, подчеркивая, что сейчас режим самозанятых — это эксперимент, выводы о его успешности можно будет сделать только через несколько лет.
Что касается ИП — это
Поэтому в ближайшие годы замена одной формы другой невозможна, для этого потребуются глобальные изменения в законодательстве — размере выручки, страховых взносов, налогов, поясняет он.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, часть ИП с наемными работниками принципиально не отличается от обычных предприятий, а часть без найма — от самозанятых.
«Государство плодит новые сущности и не знает что делать со старыми. Их надо упразднять, но это невозможно: это сотни тысяч работающих предприятий, для которых изменение формы налогообложения, изменение правил — катастрофа. Невозможно развивать предприятие, если у тебя правила меняются каждый год», — подчеркивает депутат, отмечая, что нужно упростить систему налогообложения в принципе и администрирование, сделать неизбежной и жесткой ответственность за уклонение от налогов.
«Еще с начала 90-х постоянно меняются правила по ходу игры, — соглашается руководитель ИАЦ “Альпари” Александр Разуваев. — Сейчас вообще трудные времена — пандемия COVID-19, ограничения, рецессия, падение зарплат и уход в тень. Надо наоборот поддержать деловых людей, а не усложнять им жизнь».
При этом он уверен, что до выборов в Думу таких изменений в законодательстве не будет.
«Я понимаю, что в некоторых структурах озабочены вопросами наполнения дефицитного бюджета и продумывают новые способы взыскания налогов, но если бизнес начнет закрываться — это значит, что никаких налогов он не будет платить вообще, — говорит управляющий партнер Topline Наталья Ненашева. — Доходы государства станут еще меньше нынешних. Сами же предприниматели пополнят армию безработных — вместо того чтобы кормить себя и своих наемных сотрудников».
Если таких безработных станет на пару миллионов больше, встает вопрос — что с ними будут делать власти, как решать вопрос с источниками дохода для граждан, указывает Ненашева.
«Налоги должны стимулировать
По ее словам, подобные рассуждения могут быть специальным «вбросом», мягкой психологической подготовкой к тому, что обсуждается в кулуарах. При этом негативных последствий у отмены ИП много — катастрофически пострадают все отрасли с серьезным присутствием малого бизнеса, в первую очередь, торговля и все виды сферы услуг.
Для многих непрофессионалов в учете и отчетности ИП ведение бизнеса в форме ООО — более сложная задача, сопряженная с иными, часто более жесткими законодательными нормами, а в ряде случаев и с ростом налоговой нагрузки, замечает Вера Кононова из ИКСИ.
В частности, она указывает на ведение в ООО более сложной финансовой отчетности, что уже предполагает наем бухгалтера в штат. Также потребуется юридический адрес, соответственно, нужно будет нести еще расходы на аренду офиса. Другой вариант — переход в режим для самозанятых — для предпринимательницы невозможен: в нем есть ограничение по годовому доходу, а также им не предусмотрен вид ее деятельности, нет социальных гарантий по пенсионному и медицинскому обеспечению, добавляет Громова.
«Ежегодно я плачу государству 40 000 рублей в качестве фиксированного платежа по страховым взносам, — перечисляет Громова. — Также несу ежемесячные расходы на обслуживание счетов в банках, оплату услуг бухгалтера на аутсорсе, на рекламу для продвижения своих услуг в интернете».
Неправильно считать, что работающие на упрощенной системе налогообложения ИП не платят налоги, когда выводят деньги на потребление. Она подчеркнула, что помимо упомянутых расходов со всех своих доходов она платит 6%, что является существенной нагрузкой.
Эксперт ИКСИ Вера Кононова соглашается, что вряд ли стоит считать ИП как форму предпринимательской деятельности
«Да, средства предпринимателя как физического лица и средства, относящиеся к его бизнесу, в данном случае неотделимы, он может распределять их по своему усмотрению, не выплачивая дополнительных налогов, кроме тех, которые были отчислены с его доходов как предпринимателя — говорит она. — Но и ответственность, которую он несет по своим обязательствам, также распространяется на все его имущество».
В случае убыточности результата своих усилий, которые могут быть титаническими, ИП заплатит налоги, в то время как ООО или АО на общей системе налогообложения — избежит.
«Необходимо стремиться и прилагать ежедневные усилия для максимальной оптимизации юридических структур и снижения налогового бремени для того, чтобы повысить привлекательность инвестиционного климата в России, — считает Акопян. — Наша посудная лавка и так серьезно пострадала в последние годы, она вряд ли выдержит еще одно посещение слона, даже ведомого самыми благими намерениями».
«Действующий формат ИП на УСН и правда выглядит немного странно: когда число сотрудников может измеряться сотнями — то какой это индивидуальный предприниматель?» — рассуждает индивидуальный предприниматель Валерий Чусов.
При этом он отмечает, что государство само предложило эти условия, к ним за многие годы адаптировались миллионы людей, и не только сами ИП, но и банки, контрагенты, да и сама ИФНС.
«Режим ИП на УСН настолько врос в экономику, что его изменение будет эквивалентно повышению налогов. Если его отменить, это вызовет кучу проблем, и это сильно испортит имидж государства», — уверен он.
Попытка расформирования ИП многими малыми предпринимателями была бы воспринята как сигнал к переходу «в тень», также предупреждает Кононова из ИКСИ. Ее точку зрения разделяет Наталья Дюжева из РУДН.
«Инициатива даст, вероятно, надежду на большую собираемость налогов, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, даже спровоцирует уход в тень экономической активности, и предприниматели будут абсолютно правы, — говорит Дюжева. — Поскольку эффективность расходования средств, поступивших в бюджеты разных уровней, во внебюджетные фонды у многих вызывает вопросы и озабоченность».
По мнению Натальи Ненашевой из Topline, недальновидно ожидать, что все ИП перерегистрируются на ООО и продолжат работать с той же активностью, еще и справляясь с повышением платежей в бюджет, что приведет к повышению собираемости налогов и штрафов. Собираемость налогов как раз упадет, считает эксперт.
Слишком давно и слишком часто государство с предпринимателями общается только запретами и давлением, пора бы дать им свободно работать в прибыль для себя и для страны, полагает бывший глава косметической компании Faberlic и лидер партии «Новые люди» Андрей Нечаев. В качестве альтернативы упразднению ИП в пользу самозанятых он предложил опробовать на них инициативу своей партии по отмене на год всех обязательных платежей в пенсионные и страховые фонды при найме на работу выпускников вузов по специальности. При успешном тестировании стоит распространить эту инициативу и на другие юридические лица, предлагает он.