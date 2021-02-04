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17:45 (мск), источник: Ведомости

Боррель заявил о выделении ЕС €13 млн на помощь пострадавшим от пандемии россиянам

Евросоюз выделил 13 млн евро на помощь пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью «Интерфаксу».

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Источник: Reuters

«В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — сказал Боррель.

Он пояснил, что всего Брюссель мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи своим странам-партнёрам по всему миру.

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По словам Борреля, эти деньги выделяются для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и ее упрочнения, обеспечения гуманитарных потребностей, поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты.

По данным оперштаба на 4 февраля, в России за сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 917 918. Умер за день 521 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 75 205.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 26,5 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,3 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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