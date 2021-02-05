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06:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Биткоин посчитали непригодным для хранения денег

Высокая волатильность биткоина не позволяет ему стать платежным средством и делает непригодным для хранения денег, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

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Источник: Reuters

«Эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне 80 процентов не может рассматриваться как платежное средство», — констатировала глава инвестиционно-стратегической группы Goldman Sachs Шармина Моссавар-Рахмани. Она добавила, что, несмотря на широкое обсуждение в СМИ и активные инвестиции, для хранения сбережений криптовалюта не годится.

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Иной точки зрения придерживается основатель Tesla Илон Маск: он верит, что самая популярная криптовалюта скоро будет широко признана в мире традиционных финансов. «На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах», — говорил миллиардер.

Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3−10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам. За прошлый год криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость биткоина скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов.

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