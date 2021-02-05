Мошенники придумали схему с ложной господдержкой от имени ЦБ

В России появилась новая схема для обмана россиян и кражи данных их банковских карт, убедилось «РИА Новости». Мошенники под видом Центробанка предлагают «выплаты от государства» с целью поддержки населения в пандемию.
Ссылки на сайт злоумышленников продвигаются в рекламе в Facebook, в сообщении используется символика ЦБ, пишет «РИА Новости». Если перейти на сайт, открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.», в документе людям обещают «единоразовую выплату за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации». Цель этой выплаты — поддержание экономического положения россиян в «момент пандемии COVID-19», цитирует агентство.
Мошенники обещают людям по 1000—1500 рублей на каждого члена семьи: точный размер выплаты зависит от «потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».
Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе защитный CVC-код. Получив данные карты с кодом, мошенники могут списать с нее деньги или оплатить покупки, которые не требуют подтверждающего кода из SMS.
Банк России не выплачивает деньги населению, а упомянутый сайт — мошеннический, заявила пресс-служба регулятора. ЦБ добивается блокировки ресурса. Он напомнил, что вместе с Минцифры подготовил законопроект, который позволит Центробанку оперативно ограничивать доступ к подобным сайтам. Документ сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению.
В январе ЦБ уже предупреждал россиян о новой схеме мошенничества. По информации регулятора, злоумышленники выдают себя за сотрудников МВД или других правоохранительных органов. Они звонят людям и заявляют, что в их отношении возбуждено уголовное дело, и пытаются получить данные банковских карт.
МВД хочет защитить граждан от мошеннических звонков: министерство объявило тендер на разработку мобильного приложения за 63 млн рублей, в котором должен быть модуль «Антимошенник», написал «Коммерсантъ». Он сможет распознавать звонки с номеров преступников, но для этого ему нужен доступ к списку контактов на телефоне. Программа сопоставит номера входящих звонков с базой мошеннических номеров у МВД и в случае совпадения предупредит пользователя. Но это несет риски злоупотребления и утечки данных, заявил «Коммерсанту» глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
По итогам 2020 года россияне из-за телефонного мошенничества потеряли 150 млрд рублей, подсчитала компания BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. В прошлом году из всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%, сообщила «Лаборатория Касперского».