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10:22 (мск), источник: Forbes

Мошенники придумали схему с ложной господдержкой от имени ЦБ

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая «выплаты» от государства на поддержку населения во время пандемии. При этом злоумышленники выдают себя за ЦБ. МВД хочет оградить людей от преступников за счет мобильного приложения, которое потребует доступ ко всем контактам на телефоне.

Источник: Reuters

В России появилась новая схема для обмана россиян и кражи данных их банковских карт, убедилось «РИА Новости». Мошенники под видом Центробанка предлагают «выплаты от государства» с целью поддержки населения в пандемию.

Ссылки на сайт злоумышленников продвигаются в рекламе в Facebook, в сообщении используется символика ЦБ, пишет «РИА Новости». Если перейти на сайт, открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.», в документе людям обещают «единоразовую выплату за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации». Цель этой выплаты — поддержание экономического положения россиян в «момент пандемии COVID-19», цитирует агентство.

Мошенники обещают людям по 1000—1500 рублей на каждого члена семьи: точный размер выплаты зависит от «потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».
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Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе защитный CVC-код. Получив данные карты с кодом, мошенники могут списать с нее деньги или оплатить покупки, которые не требуют подтверждающего кода из SMS.

Банк России не выплачивает деньги населению, а упомянутый сайт — мошеннический, заявила пресс-служба регулятора. ЦБ добивается блокировки ресурса. Он напомнил, что вместе с Минцифры подготовил законопроект, который позволит Центробанку оперативно ограничивать доступ к подобным сайтам. Документ сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению.

В январе ЦБ уже предупреждал россиян о новой схеме мошенничества. По информации регулятора, злоумышленники выдают себя за сотрудников МВД или других правоохранительных органов. Они звонят людям и заявляют, что в их отношении возбуждено уголовное дело, и пытаются получить данные банковских карт.

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МВД хочет защитить граждан от мошеннических звонков: министерство объявило тендер на разработку мобильного приложения за 63 млн рублей, в котором должен быть модуль «Антимошенник», написал «Коммерсантъ». Он сможет распознавать звонки с номеров преступников, но для этого ему нужен доступ к списку контактов на телефоне. Программа сопоставит номера входящих звонков с базой мошеннических номеров у МВД и в случае совпадения предупредит пользователя. Но это несет риски злоупотребления и утечки данных, заявил «Коммерсанту» глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

По итогам 2020 года россияне из-за телефонного мошенничества потеряли 150 млрд рублей, подсчитала компания BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. В прошлом году из всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%, сообщила «Лаборатория Касперского».

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