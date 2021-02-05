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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили ввести новый вид кредита

В России предложили ввести новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Такой законопроект изучают в Совете Федерации, пишет «Российская газета».

Источник: AP 2020

Займ смогут получить граждане, у которых нет денег на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение. Эксперты считают, что такая мера будет способствовать росту качества рассмотрения судебных споров, а также повышению уровня юридических услуг. Во время пандемии количество заявок на судебное финансирование резко выросло, пишет издание.

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Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов. Доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года (только 33,9 процента от общего числа).

Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок финансовые организации удовлетворить отказались.

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику.

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