Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 февраляОткрытие первой в мире пассажирской авиалинии, вступление в строй Дороги Победы и другие памятные события
Фоторепортажи
10Крещенские купания
12Последствия снегопада в Москве
19:31 (мск), источник: ТАСС

В России подорожали помидоры, виноград и морковь

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России в январе 2021 года выросла на 14,6% по сравнению с показателем за декабрь, винограда — на 13%, моркови — на 8,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Источник: Reuters

«В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры — 14,6%, виноград — 13,0%, морковь — 8,2%, картофель — 7,1%, бананы — 6,5%, огурцы — 6%, лук репчатый — 5,3%», — отмечается в документе.

Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно. В среднем, по данным Росстата, рост стоимости плодоовощной продукции в России в январе составил 4,77% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года и 16,33% по сравнению с январем 2020 года.

Кроме того, выросли цены на охлажденные и мороженые куры, пшеничную муку, икру лососевых рыб и майонез — на 1,4−2,2%.

При этом сахарный песок подешевел на 1,6%, куриные яйца — на 0,3%, пшено и натуральный пчелиный мед — на 0,6% и 0,1% соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Россия высылает сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии
Осужденного Ефремова увезли в Москву на рассмотрение кассации
В России предложили ввести новый вид кредита
Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению
Популярные пляжи Бали утонули в мусоре (фото)
Впечатляющую мурмурацию показали в замедленной съемке
В Сети показали, как выглядит настоящее яйцо-«киндер-сюрприз»
Здоровье
Эксперт назвал причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19 Дело в предыдущих болезнях.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
В 2021 году с пенсионеров будет взиматься новый налог
Горячие темы на Авто
Алексей конечно ТИТАН. Одним своим "последним" словом он просто убил, фигурально разумеется всю эту камарилью. 880
Вы в стране Советской жили... что вы ели? что вы пили? 583
А правда, что цены на квартиры в Санкт-Петербурге сравнялись с Московскими? 317
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 269
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 342
Беседа о менструации 260
Выплаты беременным 191
Мультфильмы 161
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
"Похожа на куклу": внешность 71-летней Пугачевой раскритиковали
Как вылечить ковид дома: рекомендации доктора Мясникова
Кого выбрал в жены самый красивый араб в мире
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь