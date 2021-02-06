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01:13 (мск), источник: Известия

Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 февраля на сайте агентства.

Источник: Reuters

«Рейтинг на уровне “BBB” отражают надежную и последовательную основу политики России, сильный внешний баланс (с чистой внешней кредиторской позицией в 46% ВВП и самым высоким коэффициентом внешней ликвидности в категории “BBB”) и сильные государственные финансы, включая самый низкий уровень государственного долга», — говорится в сообщении.

В середине января агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, сохранение кредитного рейтинга России свидетельствует об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

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