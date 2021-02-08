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01:32 (мск), источник: Известия

Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн

ЦБ зафиксировал рост доли просрочки в сегменте потребительских кредитов до 9%.

Источник: Reuters

За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. При этом сумма долгов, которые граждане должны выплатить кредиторам по решению суда, за год увеличилась незначительно: всего на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд.

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По данным ЦБ, доля просрочки в сегменте потребительских ссуд выросла с 7,5 до 9%. Там считают, что это некритично.

Опрошенные эксперты отмечают, что прирост числа должников обеспечен за счет тех, кто перестал обслуживать долги еще в 2019 году. Реальную картину 2020-го и последствия пандемии только предстоит ощутить, уверены они.

В оковах обязательств

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

В пресс-службе ФССП на запрос «Известий» о причинах роста количества исполнительных дел и объеме средств, взысканных в целом за год судебными приставами, оперативно не ответили.

Увеличение количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло в первую очередь за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году, подчеркнул «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

С одной стороны, прирост связан с тем, что кредиторы стали более активно применять судебное взыскание. С другой — сами граждане начали на этом настаивать, ошибочно полагая, что Фемида избавит их от долгов.

В прошлом году прирост потребительских кредитов составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019-м (20,9%), следует из данных ЦБ. Очевидно, что из‑за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых займов, но и граждане тоже осторожнее брали новые обязательства, не будучи уверенными в сохранении уровня доходов, говорится в отчете регулятора о развитии банковского сектора.

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В 2020-м вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло, подчеркивает ЦБ. В сегменте потребительских ссуд доля просрочки дольше трех месяцев выросла до 9% с 7,5%, что не критично, считают там. Кроме того, избежать более серьезных последствий помогли меры поддержки заемщиков. Всего с конца марта реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков.

По данным регулятора, к концу 2020 года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале. По ипотеке — 56% вместо былых 60%.

Нет четкой картины

«Известия» опросили топ-30 финансовых организаций об изменениях качества кредитного портфеля. В Сбербанке отметили, что этот показатель у них находится на стабильно высоком уровне.

В Новикомбанке и УБРиР также добавили, что доля просрочки по кредитам физлиц находится на низком уровне. По словам главы направления потребительского кредитования последней организации Елены Орловой, с падением доходов у населения и более строгим отбором в плане одобрения кредитов банки будут более активно работать с действующей базой и конкурировать за «хороших» клиентов.

Должники 2020-го появятся в работе службы судебных приставов, скорее всего, уже в этом году, уверен Эльман Мехтиев. По его словам, в пик пандемии каждый второй заемщик в той или иной мере испытывал трудности с погашением, и далеко на каждый смог претендовать на кредитные каникулы. Пока непонятно, сколько граждан смогут продолжать качественно обслуживать долг после окончания послаблений.

По оценкам ЦБ, сейчас 80% клиентов банков вернулись к графику платежей, добавил он.

Помощь от государства оказалась доступна не всем желающим: 1,2 млн граждан из 3,3 млн, обратившихся за реструктуризацией займа, получили отказ, обратила внимание старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. По ее словам, как раз они и могут пополнить ряды злостных неплательщиков.

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Также из-за ужесточения банками кредитной политики заемщики, которые раньше могли рассчитывать на оформление ссуды там, вынуждены были обратиться к менее требовательным, но «дорогим» кредиторам, — в некоторых МФО микрозаймы без обеспечения дают под более 300% годовых, добавила она.

— Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70−80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс., — отметил Эльман Мехтиев.

В текущем году, по оптимистичному сценарию, рост просроченной задолженности, а вместе с ней и количества должников продолжится, но темпы увеличения будут ниже тех же показателей 2020 года, полагает он.

Тогда как, по мнению Надежды Караваевой, сейчас не видно всей картины влияния пандемии и роста долговой нагрузки населения — послабления, которые еще действуют, маскируют потенциально проблемные кредиты. Она уверена, что после окончания их срока объемы плохих долгов в портфелях финансовых организаций вырастут.

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