Россияне назвали желаемый размер накоплений к пенсии

Представления о том, сколько денег необходимо для успешного завершения карьеры, у респондентов отличаются. 27% опрошенных считают, что им нужно 20−50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.
По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5−10 млн руб., чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии.
18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. Еще 14% россиян считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.
23% опрошенных считают, что главное условие успешной карьеры — это достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников.
Также среди критериев карьерного успеха россияне назвали реализацию всех задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию — эти варианты выбрали по 17% респондентов.
Еще 14% опрошенных заявили, что хотели бы достичь руководящих должностей, а 7% — добиться уважения коллег.
Согласно данным исследования, достичь основных целей в карьере удалось 10% опрошенных, еще 30% россиян надеются постепенно к этому прийти. 32% респондентов заявили, что топчутся на месте без особых сдвигов, а 19% не надеются на успех.
Опрос был проведен с 28 января по 1 февраля, в нем приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет.
В конце декабря исследование сервиса «Работа.ру» показало, что начать копить деньги в этом году намерены 64% россиян. В 2020 году это удавалось только 28% опрошенных. Чаще всего россияне планируют откладывать на непредвиденные финансовые трудности, например увольнение (35%), на случай болезни (25%), на покупку квартиры (15%) и на отпуск (13%). Откладывать деньги на пенсию решили лишь 4% респондентов.
Согласно опросу компании «Сбербанк Управление активами» от мая прошлого года, россияне в среднем хотели бы иметь в качестве финансовой подушки безопасности 350 тыс. руб. Больше всего денег для этого требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. А самая маленькая подушка безопасности у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб.