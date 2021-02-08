09:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Нефть Brent впервые за год превысила $60
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года. К 8:51 мск апрельский фьючерс Brent стоил $59,98 (+1% за сутки).
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Нефть марки WTI с поставками в марте продается на ICE за $57,44 за баррель к 8:51 мск (+1% за сутки).
Дорожающая нефть поддерживает российский рубль. Эксперты предсказывают его рост на 5% к апрелю. На этом фоне некоторые аналитики посоветовали продавать доллары.