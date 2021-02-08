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09:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефть Brent впервые за год превысила $60

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года. К 8:51 мск апрельский фьючерс Brent стоил $59,98 (+1% за сутки).

ЦБ: $ 75.1107   -0.62 € 89.8850   -1.04 ММВБ: $ 74.6450   -0.86 € 89.9400   -0.39
Источник: Reuters

Нефть марки WTI с поставками в марте продается на ICE за $57,44 за баррель к 8:51 мск (+1% за сутки).

Дорожающая нефть поддерживает российский рубль. Эксперты предсказывают его рост на 5% к апрелю. На этом фоне некоторые аналитики посоветовали продавать доллары.

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