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10:42 (мск), источник: ТАСС

Минэнерго не зафиксировало отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для населения России, так как они полностью регулируются государством.

Источник: Reuters

Минэнерго РФ не зафиксировало отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, слова которого передает пресс-служба министерства.

Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями.
Павел Сниккарс
замминистра энергетики РФ

Замглавы Минэнерго также добавил, что несмотря на рост тарифов на ОРЭМ, министерство не зафиксировало никаких отклонений по увеличению розничных цен на электроэнергию.

Рост цен на электроэнергию на ОРЭМ в РФ в 2020 году не превысил уровень инфляции, сообщил также Павел Сниккарс.

«По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей», — сказал он.

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