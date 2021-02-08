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15:08 (мск), источник: РБК

В «Калашникове» заявили о замене ПМ пистолетом Лебедева

Гендиректор «Калашникова» считает, что пистолет Лебедева должен быть таким же массовым, каким был пистолет Макарова. ПМ находится на вооружении более 70 лет, за это время выпущено несколько миллионов пистолетов.

Источник: РИА "Новости"

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, это должен быть массовый пистолет — такой же, каким был в свое время ПМ.

Тарасов сообщил, что на данный момент у «Калашникова» три заказчика на пистолет Лебедева. «МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева, ПЛК], к “Армии-2020” мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказал он.

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Второй заказчик — это Росгвардия. «И это уже полноразмерный вариант пистолета Лебедева [ПЛ-15], там тоже заканчиваются госиспытания. Мы надеемся, что они завершатся в первом квартале этого года, и тогда будем обсуждать возможные объемы заказов», — пояснил Тарасов.

Гендиректор «Калашникова» добавил, что, показав упомянутые «уже готовые варианты», концерн предложит их основному заказчику — Минобороны. Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно, отметил Тарасов.

Пистолет Лебедева (ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛК) — это российский самозарядный пистолет под патрон 9×19 мм Парабеллум, который разработан для российских силовиков коллективом конструкторов концерна «Калашников» под руководством Дмитрия Лебедева. ПЛ-14 был впервые показан на форуме «Армия-2015», а его модернизированная версия (ПЛ-15) была продемонстрирована годом позднее. Доработанный ПЛ-15 и его укороченная версия (ПЛК) были продемонстрированы на форуме «Армия-2017».

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Госиспытания компактной версии пистолета Лебедева завершились в августе 2020 года. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России, говорится на сайте концерна «Калашников». Вес оружия — 710 граммов (без патронов), вместительность магазина — 14 патронов калибра 9 мм. Пистолет разработан на базе полноразмерного ПЛ. «99% людей, которые по роду службы должны иметь при себе оружие, этим оружием никогда не воспользуются. Поэтому мы решили сделать его менее обременительным в ношении. Придерживаясь такой концепции, мы сделали пистолет компактным», — говорил в 2017 году создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Дмитрий Лебедев.

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Пистолет Макарова принят на вооружение в 1951 году. Является личным оружием в советских и постсоветских вооруженных силах и правоохранительных органах, а также одним из самых массовых пистолетов в Советском Союзе. Всего, по разным данным, выпущено от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов штук.

Эксперты в качестве замены пистолету Макарова также называли пистолет «Удав». Он разработан в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Калибр пистолета — 9 мм, а магазин вмещает 18 патронов. Оружию подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Его максимальная эффективная дальность составляет 100 м. Вес «Удава» без патронов — 780 г.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инна Сидоркова

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