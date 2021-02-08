В «Калашникове» заявили о замене ПМ пистолетом Лебедева

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, это должен быть массовый пистолет — такой же, каким был в свое время ПМ.
Тарасов сообщил, что на данный момент у «Калашникова» три заказчика на пистолет Лебедева. «МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева, ПЛК], к “Армии-2020” мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказал он.
Второй заказчик — это Росгвардия. «И это уже полноразмерный вариант пистолета Лебедева [ПЛ-15], там тоже заканчиваются госиспытания. Мы надеемся, что они завершатся в первом квартале этого года, и тогда будем обсуждать возможные объемы заказов», — пояснил Тарасов.
Гендиректор «Калашникова» добавил, что, показав упомянутые «уже готовые варианты», концерн предложит их основному заказчику — Минобороны. Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно, отметил Тарасов.
Пистолет Лебедева (ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛК) — это российский самозарядный пистолет под патрон 9×19 мм Парабеллум, который разработан для российских силовиков коллективом конструкторов концерна «Калашников» под руководством Дмитрия Лебедева. ПЛ-14 был впервые показан на форуме «Армия-2015», а его модернизированная версия (ПЛ-15) была продемонстрирована годом позднее. Доработанный ПЛ-15 и его укороченная версия (ПЛК) были продемонстрированы на форуме «Армия-2017».
Госиспытания компактной версии пистолета Лебедева завершились в августе 2020 года. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России, говорится на сайте концерна «Калашников». Вес оружия — 710 граммов (без патронов), вместительность магазина — 14 патронов калибра 9 мм. Пистолет разработан на базе полноразмерного ПЛ. «99% людей, которые по роду службы должны иметь при себе оружие, этим оружием никогда не воспользуются. Поэтому мы решили сделать его менее обременительным в ношении. Придерживаясь такой концепции, мы сделали пистолет компактным», — говорил в 2017 году создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Дмитрий Лебедев.
Пистолет Макарова принят на вооружение в 1951 году. Является личным оружием в советских и постсоветских вооруженных силах и правоохранительных органах, а также одним из самых массовых пистолетов в Советском Союзе. Всего, по разным данным, выпущено от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов штук.
Эксперты в качестве замены пистолету Макарова также называли пистолет «Удав». Он разработан в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Калибр пистолета — 9 мм, а магазин вмещает 18 патронов. Оружию подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Его максимальная эффективная дальность составляет 100 м. Вес «Удава» без патронов — 780 г.