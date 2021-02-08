Зерновой союз просит Путина не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна

«В условиях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов необходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей, а также отказаться от ограничений, направленных на искусственную поддержку других отраслей АПК, в том числе экспорта их продукции».
По оценкам Союза, «средние издержки на производство пшеницы в 2020 году выросли на 10−15% и приблизились к 9,5−10 тыс. руб. за тонну», — приводит «Интерфакс» выдержку из письма.
В зерновом союзе считают, что в долгосрочной перспективе новые меры приведут к падению доходов производителей пшеницы на 4−4,5 тыс. руб. на тонну. «Это приведет к стагнации производства, росту его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны», — отмечают авторы обращения.
Фиксированные пошлины на экспорт зерна в РФ должны начать действовать уже 15 февраля. До 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до €50 за тонну, также вводятся пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно.