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 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
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17:00 (мск), источник: Газета.Ру

Названы регионы России с самым доступным для населения бензином

Бензин оказался наиболее доступным для россиян в Ямало-Ненецком округе, Москве и Чукотке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Жители этих регионов могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина.

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В ЯНАО топливо за год подорожало на 4,6%, до 43,58 руб. за литр. Жители округа могут купить 2155 литров на среднемесячную зарплату.

Москвичи могут позволить себе 1944 литров. Здесь бензин подрожал на 3,4%, до 43,96 рублей.

В Чукотском автономном округе граждане могут приобрести 1707 литров на среднюю зарплату. Рост цен за год составил 7,1%, до 60 рублей за литр.

Нижние позиции в этом рейтинге доступности топлива заняла Ивановская область (569 литров) и Дагестан (560 литров).

Ранее Минэнерго, ФАС и нефтяные компании договорились об увеличении производства и запасов бензина для стабилизации цен на него.

Во время загрузки произошла ошибка.
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