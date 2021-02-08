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 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
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16:47 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах страны.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам», — сказал глава государства Силуанову на совете при президенте РФ по науке и образованию, трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

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Таким образом Путин отреагировал на жалобу старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН». Девушка рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза.

«Указ был, а бюджет увеличен не был», — резюмировала собеседница президента, уточнив, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат.

При этом Фальков отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб. Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».

«С точки зрения финансов по субъектам Российской Федерации у нас фонд сформирован. Вопрос дележки уже этого фонда внутри», — заявил глава Минфина.

Ранее портал «Работа.ру» провел опрос, в результате которого выяснилось, что жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 г. 158 тыс. руб. в месяц. При этом в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%.

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