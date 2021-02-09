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03:12 (мск), источник: Известия

Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы

С инициативой дать пенсионерам возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов в ЦБ обратился ОНФ. По мнению общественников, это позволит защитить пожилых людей от мошенников.

Источник: РИА "Новости"

ОНФ предлагает ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов.

По сути пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не часто пользуются, но при этом именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств.

Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

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Предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, уверена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств, рассказала она.

За 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей, отмечено в материалах фронтовиков (есть у «Известий»). В 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.

Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан, говорят опрошенные «Известиями» юристы.

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