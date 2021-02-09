Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Крещенские купания
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
13:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минимальная цена пробивается к пиву через конфликты

На фоне кампании по регулированию стоимости продуктов чиновники вернулись к идее минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Инициатива обсуждается в Минфине, который уже внес предложения в ЕЭК. Часть производителей предлагает запретить продажу пива по цене до 45 руб. за 0,5 л, рассчитывая бороться с демпингом транснациональных компаний. Те в свою очередь предупреждают о росте цен на полке, падении продаж и снижении выплат акциза.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию. Об этом сказано в письме (копия есть у «Ъ») комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, где вопрос рассматривался в конце января. В Минфине уточнили «Ъ», что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. «Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет», — пояснил представитель Минфина. В ЕЭК обещают рассмотреть предложения «в соответствии с процедурами».

Предложение ввести в стране МРЦ на пиво главе Минфина Антону Силуанову еще в феврале 2020 года направил Союз российских пивоваров (СРП). Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из СРП вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).

В СРП отмечают, что текущая ситуация провоцирует среди производителей гонку за снижением цен и экономию на сырье.
Новость
Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования, сказано в презентации СРП. Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л. По данным NielsenIQ, в среднем баночное пиво летом 2020 года продавалось по 110 руб. за 1 л, бутылочное — по 114 руб. за 1 л. На август доля промо в категории была 49%.

Комиссия РСПП дала негативную оценку инициативы, сказано в проекте письма. Там подчеркивается, что практика регулирования цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции.

В комиссии напоминают, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза.

Введение же МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции на полке, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, отмечается в обращении. Кроме того, МРЦ будет способствовать снижению конкурентоспособности российского пива. Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе.

Российский рынок по сравнению с другими странами очень сильно зарегулирован.
Кеес ‘т Харт, CEO Carlsberg Group, в интервью газете «Ведомости» в 2017 году
Новость
Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами

Председатель совета СРП Даниил Бриман указывает, что позиция комиссии в текущей редакции отражает только точку зрения транснациональных компаний, которые и выступают драйвером ценового демпинга на рынке. Из-за многочисленных акций, которые могут позволить себе крупнейшие игроки, пиво сегодня на полке в ряде случае стоит дешевле питьевой воды, указывает господин Бриман. По его словам, для алкогольной продукции, которая подпадает под отдельное регулирование, это «ненормальная ситуация». Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера, а потребители делают выбор исходя из цены, а не качества, продолжает председатель совета СРП.

Крупные игроки по-прежнему против инициативы. В AB InBev Efes предупреждают, что МРЦ на пиво вызовет спад экономической деятельности и ударит в том числе по сетям, ограничив их в возможности предоставлять скидку, а потребителя инициатива только подтолкнет к дешевому суррогатному крепкому алкоголю. В «Балтике» говорят, что эффектом от меры станет увеличение разницы в рентабельности «белых» и «серых» производителей. А в Heineken прогнозируют введение в незаконный оборот подлежащей списанию легальной продукции. Председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин отмечает, что проблема МЦР сегодня не первостепенной важности для отрасли, а куда важнее — планируемая маркировка пива и возможное создание реестра пивоваров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анатолий Костырев

 Песков рассказал что мешает повышению пенсий
Главу дипломатии ЕС могут снять с должности после визита в Россию
«Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград
Михаила Ефремова снова поместили в СИЗО-5 в Москве
В российском регионе ввели квоту на домашних животных
СМИ: хакеры из КНДР украли больше $300 млн на ядерную программу
Снимок российских гор попал в топ престижной премии
В России изменится порядок начисления социальных выплат
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Познер рассказал о лучшем месте для жизни
Авто
Водитель снегоуборщика потушил горящий автомобиль снегом (видео) Несмотря на помощь неравнодушного тракториста, спасти машину все равно не удалось
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Новости партнеров
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Муж упрекает,что не работаю... 644
Картинки 375
обещали - выполняем) 265
Гимн женской красоте. Франсин Ван Хоув 156
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь