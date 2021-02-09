Минимальная цена пробивается к пиву через конфликты

В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию. Об этом сказано в письме (копия есть у «Ъ») комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, где вопрос рассматривался в конце января. В Минфине уточнили «Ъ», что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. «Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет», — пояснил представитель Минфина. В ЕЭК обещают рассмотреть предложения «в соответствии с процедурами».
Предложение ввести в стране МРЦ на пиво главе Минфина Антону Силуанову еще в феврале 2020 года направил Союз российских пивоваров (СРП). Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из СРП вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).
В СРП отмечают, что текущая ситуация провоцирует среди производителей гонку за снижением цен и экономию на сырье.
А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования, сказано в презентации СРП. Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л. По данным NielsenIQ, в среднем баночное пиво летом 2020 года продавалось по 110 руб. за 1 л, бутылочное — по 114 руб. за 1 л. На август доля промо в категории была 49%.
Комиссия РСПП дала негативную оценку инициативы, сказано в проекте письма. Там подчеркивается, что практика регулирования цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции.
В комиссии напоминают, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза.
Введение же МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции на полке, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, отмечается в обращении. Кроме того, МРЦ будет способствовать снижению конкурентоспособности российского пива. Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе.
Российский рынок по сравнению с другими странами очень сильно зарегулирован.
Кеес ‘т Харт, CEO Carlsberg Group, в интервью газете «Ведомости» в 2017 году
Председатель совета СРП Даниил Бриман указывает, что позиция комиссии в текущей редакции отражает только точку зрения транснациональных компаний, которые и выступают драйвером ценового демпинга на рынке. Из-за многочисленных акций, которые могут позволить себе крупнейшие игроки, пиво сегодня на полке в ряде случае стоит дешевле питьевой воды, указывает господин Бриман. По его словам, для алкогольной продукции, которая подпадает под отдельное регулирование, это «ненормальная ситуация». Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера, а потребители делают выбор исходя из цены, а не качества, продолжает председатель совета СРП.
Крупные игроки по-прежнему против инициативы. В AB InBev Efes предупреждают, что МРЦ на пиво вызовет спад экономической деятельности и ударит в том числе по сетям, ограничив их в возможности предоставлять скидку, а потребителя инициатива только подтолкнет к дешевому суррогатному крепкому алкоголю. В «Балтике» говорят, что эффектом от меры станет увеличение разницы в рентабельности «белых» и «серых» производителей. А в Heineken прогнозируют введение в незаконный оборот подлежащей списанию легальной продукции. Председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин отмечает, что проблема МЦР сегодня не первостепенной важности для отрасли, а куда важнее — планируемая маркировка пива и возможное создание реестра пивоваров.