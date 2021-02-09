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11:58 (мск), источник: РБК

Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров»

Смарт-ружье МР-155 Ultima — это гаджет-оружие, которое способно обучать стреляющего. На нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью. Задача — привлечь новые поколения, заявил глава «Калашникова».

Источник: РИА "Новости"

Cинхронизирующееся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima — это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись.

Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z.
Дмитрий Тарасов
генеральный директор группы компаний «Калашников»

«Калашников» намерен продолжить развивать эту линейку. «И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», — пояснил глава группы компаний.

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Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. Ориентировочная цена — 100 тыс. руб.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России.

Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта, а ныне солист рок-группы Ctrlband Алан Лушников.

В состав группы компаний «Калашников» входят концерн «Калашников», Ижевский механический завод, судостроительные предприятия полного цикла «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и «Верфи братьев Нобель», разработчик и производитель беспилотников ZALA AERO GROUP и др.

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