Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров»

11:58 (мск), источник: РБК
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Cинхронизирующееся с мобильными устройствами
Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z.
«Калашников» намерен продолжить развивать эту линейку. «И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели,
Впервые
Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России.
Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит «Ростеху», 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта, а ныне солист
В состав группы компаний «Калашников» входят концерн «Калашников», Ижевский механический завод, судостроительные предприятия полного цикла «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и «Верфи братьев Нобель», разработчик и производитель беспилотников ZALA AERO GROUP и др.