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13:08 (мск), источник: ТАСС

В правительстве заявили об усилении мер поддержки граждан

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выполнение социальных обязательств государства имеет приоритетный характер, а перечень инструментов поддержки граждан постоянно расширяется, заявили во вторник в пресс-службе правительства РФ.

Источник: Reuters

Таким образом в кабмине прокомментировали публикацию агентства Reuters, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что в российском правительстве готовят новые меры соцподдержки граждан на сумму около 500 млрд рублей.

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«Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется», — отметили в кабмине, комментируя публикацию Reuters.

Там подчеркнули, что «выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета», а забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения является основной задачей правительства.

«Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», — заключили в пресс-службе.

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