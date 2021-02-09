CNN: хакеры КНДР украли больше $300 млн на ядерную программу

В документе, фрагмент которого телеканалу предоставил один из дипломатов, указано, что действующие власти Северной Кореи проводили атаки на финансовые учреждения и виртуальные обменные пункты. Неназванная страна, входящая в ООН, отчиталась об убытках от действий хакеров в размере $316,4 млн.
Также в докладе отмечается, что Северная Корея в обход международных ограничений продолжала создавать расщепляющиеся материалы (они необходимы для поддержания цепной ядерной реакции), поддерживала работу ядерных объектов и развивала баллистические ракеты. Параллельно с этим, утверждается в документе, КНДР продолжала искать технологии и ресурсы для продолжения работы в этих областях за рубежом.
Несколько неназванных стран, данные которых приведены в докладе, утверждают, что КНДР возобновила сотрудничество в сфере разработки баллистических ракет большой дальности с Ираном. По их данным, страны активно торгуют деталями для создания этого оружия. При этом в докладе содержится комментарий дипломатической миссии Ирана при ООН — Тегеран утверждает, что составителям предоставили «сфабрикованные данные».
Кроме того, в докладе содержится анализ текущей экономической ситуации в КНДР. В частности, утверждается в документе, с лета 2020 года страна приостановила экспорт угля — одного из главных источников дохода.
Докладчики связали это с ограничением внешних связей из-за пандемии коронавируса. Она, вместе с разрушительным тропическим штормом, который обрушился на страну в сентябре, и продолжающимся санкционным давлением привели к тому, что экономика страны сильно пострадала в 2020 году.
В итоге, утверждается в докладе, покуда границы будут закрыты, власти КНДР будут продолжать использовать хакеров для получения денег.
Доклад, с которым ознакомился CNN, подготовила группа экспертов ООН по Северной Корее — ее создали для наблюдения за тем, как соблюдаются санкции, которые международное сообщество наложило на КНДР. Доклад создан на основе данных, собранных странами-членами ООН, разведывательными управлениями, СМИ и теми, кто сбежал из Северной Кореи.
Постоянное представительство КНДР при ООН на запрос CNN не ответило.