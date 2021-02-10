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02:50 (мск), источник: Известия

Бизнес предложил ввести субсидии на перевозку СУГ на Дальний Восток

Бизнес попросил правительство ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальний Восток. Письмо с таким предложением Независимый топливный союз (НТС) направил вице-премьеру Александру Новаку (есть у «Известий») 8 февраля.

Источник: Известия

Союз предложил компенсировать РЖД потери в доходах в размере до 4 тыс. рублей за тонну перевозимого топлива в дальневосточный регион. Субсидию предполагается платить из федерального бюджета.

«Учитывая сложившуюся в настоящий момент ситуацию с острым дефицитом топлива в ДФО, субсидирование железнодорожных перевозок — стратегически верное и эффективное решение топливообеспечения округа», — сказано в письме.

СУГ — замена бензина, и его объем в структуре потребления на дальневосточном топливном рынке растет с каждым годом, сказал «Известиям» президент НТС Павел Баженов.

«В условиях уже готовой инфраструктуры для использования СУГ и сравнительно недорогой стоимости переоборудования автомобилей, увеличение предложения СУГ позволит снизить спрос на бензин, что, в свою очередь, позволит сбалансировать находящийся в кризисе дальневосточный топливный рынок и удовлетворить общий спрос потребителей», — заключил Павел Баженов.

В середине января на Хабаровском НПЗ из-за технических работ остановилось производство бензина. Из-за сообщений о дефиците топлива на местных АЗС выстраивались очереди. Для восполнения запасов в Хабаровском крае и других регионах ДФО Минэнерго распорядилось организовать поставки более 38 тыс. т бензина с НПЗ Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

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