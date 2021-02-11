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09:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О сложностях с закупкой бананов рассказал собеседник «Ъ» на розничном рынке продуктов. По его словам, импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок.

Кроме того, оптовые цены на фрукт за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб. за 1 кг, добавляет собеседник «Ъ». Источник «Ъ» в одном из импортеров фруктов подтвердил существование проблемы.

По его словам, в 2020 году снизился сбор урожая бананов в Эквадоре — основном импортере бананов в РФ — из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации.

Источник «Ъ» в федеральной сети подтвердил, что на рынке есть нехватка бананов и рост оптовых цен. Он ожидает улучшения ситуации в течение нескольких недель.

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Во «Вкусвилле» отмечают, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. Сложности могут сохраняться примерно до апреля, уточняют в компании.

В сети «Верный» добавляют, что на стоимость бананов также влияют задержки поставок. Например, сейчас в порту Санкт-Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к нехватке товара на рынке, рассказывают там. В финской сети Prisma, которая работает в Санкт-Петербурге, подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов. В Auchan проблем с закупкой и поставкой бананов не наблюдают.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорит, что собственные импортные поставки бананов стабильны, так как компания сотрудничает с «пулом производителей»: «Роста закупочных цен на бананы не видим благодаря развитию инструментов собственного импорта». В «Магните» комментарий не предоставили.

Статистика за 2021 год в базе Федеральной таможенной службы пока недоступна. В четвертом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году.

В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. Помимо Эквадора в числе экспортеров бананов были Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Крупнейшие торговые сети сегодня сами выступают основными импортерами бананов, а игроки поменьше чаще работают с дистрибуторами и в большей степени зависят от обстоятельств в компаниях-импортерах, говорит гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий. По ее словам, оптовые цены на бананы растут в зимний период, поскольку это растение плодоносит круглогодично и почти равномерно, а потребление значительно увеличивается в то время, когда в Северном полушарии зима, а цены на большинство остальных сезонных фруктов и овощей повышаются.

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Осложняет поставки также общее удорожание перевозок из-за ограничений по борьбе с пандемией, а в случае России ключевой фактор роста цен — падение курса рубля, добавляет эксперт.

По словам госпожи Козий, бананы — самый популярный фрукт в России по объему продаж, а также самый дешевый продукт в категории: его стоимость меньше яблок. Для сравнения: в «Утконосе» с доставкой по Москве бананы доступны по 72,9 руб. за 1 кг, яблоки — от 79,9 руб. за 1 кг.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что рост цен на яблоки — одна из причин увеличения спроса на бананы в России. Столкнувшиеся с проблемами при закупке бананов сети пока пересматривать стоимость фрукта на полке не собираются.

«Бананы — одна из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине», — говорит источник «Ъ» в одной из сетей.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов напоминает, что продажи бананов очень чувствительны даже к небольшому изменению цен, а этот продукт выступает для сетей одним из ключевых источников трафика.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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