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 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
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05:31 (мск), источник: РБК

Глава ФРС спрогнозировал «долгие годы» восстановления рынка труда в США

Возвращения рынка труда в США к показателям, достигнутым к началу пандемии, может занять «долгие годы». Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, текст его выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка опубликован на сайте агентства. По данным властей, в 2020 году снижение экономики США стало рекордным со времен Второй мировой.

Источник: AP 2020

«С самого начала пандемии мы были обеспокоены ее долгосрочными последствиями для рынка труда. Длительные периоды безработицы могут нанести серьезный ущерб жизни человека, а также подорвать экономический потенциал страны. Как показывает прошлый опыт, для восстановления могут потребоваться долгие годы», — сказал он.

Глава ФРС добавил, что в начале пандемии, в феврале 2020 года, уровень безработицы в США составлял 3,5%.

В апреле 2020 года он достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%, а к январю 2021 года уровень безработицы опустился до 6,3%.
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В 2020 году ВВП США упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны, сообщило бюро экономического анализа Министерства торговли США. Как указали в ведомстве, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет, со времени финансового кризиса 2008 года. Тогда ВВП сократился на 2,5%.

Вместе с тем, как сообщили в бюро, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.

В середине января, еще до своей инаугурации, президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса, на $1,9 трлн. По данным Reuters, около $400 млрд из этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, $1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на помощь предприятиям.

Кроме того, пакет предусматривает прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. Выплаты достигнут $2 тыс. на человека (вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на $600). Также Байден предложил повысить размер минимальной зарплаты до $15 в час и увеличить объем еженедельного пособия по безработице.

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