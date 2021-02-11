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10:53 (мск), источник: Ведомости

Mastercard начнет работать с криптовалютой в 2021 году

Mastercard в рамках своей международной платежной системы начнет работать с криптовалютой в 2021 г, заявил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

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Источник: AP 2020

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в нашей сети», — цитирует пресс-служба Mastercard слова Дамодарана.

В то же время он подчеркнул, что платежная система не планирует поддерживать все существующие криптовалюты и намерена использовать стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

«Стейблкоины более регулируемы и надежны, чем в недавнем прошлом, [а] многим из сотен [других] находящихся в обращении цифровых активов все еще необходимо ужесточить меры соответствия, чтобы они отвечали нашим требованиям», — пояснил Дамодаран.

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Он отметил, что те криптовалюты, с котрыми будет работать Mastercard, клиенты смогут безбоязненно использовать не только для инвестиций, но и для транзакций. Он заверил, что в работе с выбранными криптоактивами Mastercard будет руководствоваться принципами конфиденциальности данных потребителей, обеспечивая «такой же уровень безопасности, который люди ожидают от своих кредитных карт».

«Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они захотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — подчеркнул Дамодаран.

В начале февраля Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд, после чего его курс достиг исторического рекорда в более чем $48 000. В целом биткойн подорожал почти на 50% с начала 2021 г. (и более чем на 300% в 2020 г.).

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