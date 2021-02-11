15:32 (мск), источник: РБК
В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников
В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание. Об этом сообщает
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Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации. Они предложили внести изменения в ст. 446 ГПК России и федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Принять документ планируется до сентября 2021 года.
Законопроект также регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств. Должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода. В заявлении должен быть указан банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. После этого банки не смогут взыскивать их.
Как говорится в пояснительной записке к документу, нередко возникают ситуации, когда взыскание долга оставляет человека без средств к существованию.
«Должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника», — считают авторы проекта. Поэтому необходимо установить пределы для возможного взыскания, это устранит пробелы в законодательстве.
Сейчас по закону за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды пенсий. Для зарплат и обычных пенсий действует лимит по списанию в 50%.
По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, этих мер недостаточно. «Заработная плата может быть близка к прожиточному минимуму, и списание половины означает, что человек не будет иметь средств к существованию в течение месяца. То же самое может произойти и с пенсией», — пояснил он.
В сентябре прошлого года в Госдуме предложили запретить изымать у должников домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Сейчас запрет действует в отношении сельскохозяйственных животных. Его хотят дополнить кошками, собаками и другими питомцами. Авторы инициативы отмечают, что часто хозяева считают своих домашних животных членами семьи. И их изъятие за долги приводит к негативным последствиям и у должников, и у самих питомцев.
В январе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщил о резком росте числа банкротств физических лиц в 2020 году. В год пандемии финансово несостоятельными признали 119 тыс. граждан — это почти на 73% больше, чем в 2019-м.