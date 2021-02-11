Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
15:32 (мск), источник: РБК

В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников

В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Источник: Reuters

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации. Они предложили внести изменения в ст. 446 ГПК России и федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Поправки предполагают, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Принять документ планируется до сентября 2021 года.

Законопроект также регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств. Должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода. В заявлении должен быть указан банковский счет, на котором необходимо сохранять средства. После этого банки не смогут взыскивать их.

Как говорится в пояснительной записке к документу, нередко возникают ситуации, когда взыскание долга оставляет человека без средств к существованию.

Читайте также
Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн

«Должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника», — считают авторы проекта. Поэтому необходимо установить пределы для возможного взыскания, это устранит пробелы в законодательстве.

Сейчас по закону за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды пенсий. Для зарплат и обычных пенсий действует лимит по списанию в 50%.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, этих мер недостаточно. «Заработная плата может быть близка к прожиточному минимуму, и списание половины означает, что человек не будет иметь средств к существованию в течение месяца. То же самое может произойти и с пенсией», — пояснил он.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили запретить изымать у должников домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Сейчас запрет действует в отношении сельскохозяйственных животных. Его хотят дополнить кошками, собаками и другими питомцами. Авторы инициативы отмечают, что часто хозяева считают своих домашних животных членами семьи. И их изъятие за долги приводит к негативным последствиям и у должников, и у самих питомцев.

В январе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщил о резком росте числа банкротств физических лиц в 2020 году. В год пандемии финансово несостоятельными признали 119 тыс. граждан — это почти на 73% больше, чем в 2019-м.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко назвал сроки своего возможного ухода от власти
Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине
В Белоруссии опровергли планы взять у России кредит в $3 млрд
Россиянам напомнили о выплате, которую можно получить раз в год
Российские ученые обнаружили на Марсе новое вещество
Как выглядит озеро разноцветных камней в США (фото)
Снимок акул признали лучшим на международном фотоконкурсе
Ученые нашли слова-предвестники развода
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Авто
Hyundai и Kia заподозрили судей в сговоре с перекупщиками авто Корейские производители считают, что мошенники получают компенсации за якобы неисправные машины
Новости партнеров
Отмена привилегий: как замалчивались преступления Навального
Депутаты-комики: чем заняты "союзники" Навального в Думе
Преступления и наказания: вы знаете о прошлом оппозиционера
Есть версия: чего ждут западные дипломаты от Навального
Дети
10 скандинавских имен, которые отлично звучат по-русски Для тех, кто мечтает дать ребенку редкое и красивое имя
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь