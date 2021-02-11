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18:17 (мск), источник: РБК

В «Газпроме» назвали сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

В компании, которая выступает единственным акционером оператора проекта, рассчитывают, что газопровод будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Источник: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может состояться уже в этом году, утверждается в презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимира Вавилова в рамках выездного межотраслевого мероприятия «ОПК — ТЭК 2021». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Газопровод “Северный поток-2”. 2021 год — ввод в эксплуатацию», — говорится в презентации. РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. Строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

В январе Bloomberg, ссылаясь на график работ, имеющийся в его распоряжении, и источники, сообщил, что оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого выступает ПАО «Газпром», планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года. В документе утверждалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в территориальных водах Дании на последней неделе мая. Затем она приступит к укладке труб в водах Германии, это продлится до июня, сообщало агентство.

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«Фортуна» приступила к работам по строительству газопровода в водах Дании 24 января, хотя в Копенгагене ранее утверждали, что строительство возобновится 15 января. 6 февраля трубоукладочная баржа завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода. Участок протяженностью около 147 км, находящийся в исключительной экономической зоне Дании, пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией трубопровода в водах Германии.

Согласно информации, опубликованной Датским морским управлением, строительство «Северного потока-2» в водах Дании должно завершиться в апреле. «До конца апреля 2021 года между позициями 1 и 4 будут проложены два газопровода», — говорилось в уведомлении для мореплавателей, где наименования позиций обозначают координаты точек, через которые будут проложены две нитки газопровода. Позднее начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко подтвердил, что строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле.

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